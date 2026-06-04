بيتكوين تنخفض إلى أدنى مستوى منذ بداية حرب إيران

انخفضت عملة بيتكوين إلى أدنى مستوى لها منذ بداية الصراع مع إيران، حيث أثرت الاشتباكات المتجددة في الشرق الأوسط على معنويات السوق بشكل أوسع.

تراجعت العملة المشفرة بأكثر من 5% إلى ما دون 62000 دولار في التعاملات المبكرة في سنغافورة يوم الخميس، وهو أدنى مستوى لها منذ 6 فبراير. امتدت الخسائر إلى أسبوع مؤلم شهد انخفاض العملة بحوالي 16% من قيمتها، وهو الانخفاض الذي بدأ بعد أن باعت شركة "ستراتيجي" التابعة لمايكل سايلور حوالي 2.5 مليون دولار من حيازاتها الضخمة من بيتكوين.

على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبحت "ستراتيجي" واحدة من أكبر المشترين لبيتكوين، مما جعل أسهمها بمثابة وكيل للعملة من خلال نموذج يسمى خزانة الأصول الرقمية حيث تشتري وتحتفظ بالعملات المشفرة.

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اعتبر السوق ذلك إشارة سلبية عندما قرر سايلور بيع بعض من مليارات الدولارات التي تمتلكها الشركة، حتى بعد أن أشار التنفيذي الشهر الماضي إلى إمكانية أن تبدأ الشركة في البيع.

قال جوش دو، رئيس قسم الاستثمار في "أنيموكا براندز" (Animoca Brands): "انخفض سعر بيتكوين هذا الأسبوع بعد أن كسرت 'ستراتيجي' عهدها 'بعدم البيع' مما حطم ثقة السوق". وأضاف: "مع ارتفاع أسعار النفط في ظل وضع اقتصادي كلي متشدد، نرى خطراً حقيقياً بأن بيتكوين قد تنخفض إلى ما دون حاجز 62000 دولار الذي صمد منذ حرب إيران".

أكدت عمليات البيع على تباين بيتكوين عن أسهم التكنولوجيا، التي سجلت أرقاماً قياسية بينما تراجعت العملة. فقدت بيتكوين أكثر من نصف قيمتها منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 126000 دولار في أكتوبر الماضي.

تظل العملة عرضةً للمخاطر الاقتصادية الكلية، حيث انخفضت أكثر في أعقاب الضربات الليلية التي هددت المحادثات الأمريكية الإيرانية بشأن اتفاق سلام مؤقت. انخفضت الأسهم الآسيوية وعقود الأسهم الأميركية الآجلة جنباً إلى جنب مع بيتكوين صباح الخميس في سنغافورة.

كما تتعرض العملات الصغيرة للضغط. انخفضت عملة "إيثر"، ثاني أكبر الأصول المشفرة، إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2025.

تم محو حوالي 1.5 مليار دولار من الرهانات الصعودية في الـ24 ساعة الماضية، ما يقرب من نصفها في الساعات الأربع الأخيرة، مع قيادة بيتكوين الطريق، وفقاً لـ"كوين غلاس" (CoinGlass).

سحب المستثمرون ما يقرب من 4 مليارات دولار من صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة المدرجة في الولايات المتحدة على مدى الجلسات الـ12 الماضية، وهو رقم قياسي من التدفقات الخارجة المتتالية، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".