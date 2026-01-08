الصين تستعد للموافقة على شراء رقائق H200 من "إنفيديا"

تعتزم الصين الموافقة على استيراد بعض رقائق H200 من إنتاج شركة "إنفيديا" خلال هذا الربع من العام، وفقاً لأشخاص مطلعين، في خطوة تمنح الشركة فرصة جديدة للوصول إلى سوق حيوية.

قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المداولات إن المسؤولين الصينيين يستعدون للسماح للشركات المحلية بشراء هذه المكونات من "إنفيديا" لأغراض تجارية محددة.

الصين تحظر رقائق H200 في القطاعات الحساسة

مع ذلك، سيُحظر استخدام رقائق H200 في المؤسسات العسكرية، والوكالات الحكومية الحساسة، والبُنى التحتية الحيوية، والشركات المملوكة للدولة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، بحسب الأشخاص أنفسهم. ويعكس هذا الحظر نهجاً مماثلاً اعتمدته بكين سابقاً تجاه منتجات أجنبية أخرى، مثل أجهزة "أبل" ورقائق "مايكرون تكنولوجي""( Micron Technology).

أضاف الأشخاص أنه في حال تقدمت هذه المنظمات بطلبات لاستخدام الرقاقة، فستُراجع كل حالة على حدة.