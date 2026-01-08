الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 16 يناير 2026 | 27 رَجَب 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.84
(-1.51%) -0.12
مجموعة تداول السعودية القابضة143.6
(-3.23%) -4.80
الشركة التعاونية للتأمين114.6
(-1.63%) -1.90
شركة الخدمات التجارية العربية121.4
(-1.30%) -1.60
شركة دراية المالية5
(-0.99%) -0.05
شركة اليمامة للحديد والصلب36.34
(0.39%) 0.14
البنك العربي الوطني21.41
(-0.88%) -0.19
شركة موبي الصناعية11.12
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة27.8
(-2.25%) -0.64
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.3
(-1.13%) -0.22
بنك البلاد24.27
(-2.65%) -0.66
شركة أملاك العالمية للتمويل11.01
(-1.26%) -0.14
شركة المنجم للأغذية51.7
(-2.18%) -1.15
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.25
(0.00%) 0.00
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.35
(-0.36%) -0.20
شركة سابك للمغذيات الزراعية120
(1.10%) 1.30
شركة الحمادي القابضة26.72
(-2.48%) -0.68
شركة الوطنية للتأمين12.76
(-1.62%) -0.21
أرامكو السعودية24.8
(-0.72%) -0.18
شركة الأميانت العربية السعودية15.7
(-2.48%) -0.40
البنك الأهلي السعودي42.04
(-1.55%) -0.66
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات27.28
(-1.02%) -0.28
التكنولوجيا

الصين تستعد للموافقة على شراء رقائق H200 من "إنفيديا"

«بلومبرغ»
«بلومبرغ»
الخميس 8 يناير 2026 12:50 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
الصين تستعد للموافقة على شراء رقائق H200 من "إنفيديا"

تعتزم الصين الموافقة على استيراد بعض رقائق H200 من إنتاج شركة "إنفيديا" خلال هذا الربع من العام، وفقاً لأشخاص مطلعين، في خطوة تمنح الشركة فرصة جديدة للوصول إلى سوق حيوية.

قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المداولات إن المسؤولين الصينيين يستعدون للسماح للشركات المحلية بشراء هذه المكونات من "إنفيديا" لأغراض تجارية محددة.

الصين تحظر رقائق H200 في القطاعات الحساسة

مع ذلك، سيُحظر استخدام رقائق H200 في المؤسسات العسكرية، والوكالات الحكومية الحساسة، والبُنى التحتية الحيوية، والشركات المملوكة للدولة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، بحسب الأشخاص أنفسهم. ويعكس هذا الحظر نهجاً مماثلاً اعتمدته بكين سابقاً تجاه منتجات أجنبية أخرى، مثل أجهزة "أبل" ورقائق "مايكرون تكنولوجي""( Micron Technology).

أضاف الأشخاص أنه في حال تقدمت هذه المنظمات بطلبات لاستخدام الرقاقة، فستُراجع كل حالة على حدة.

التعريفات
إنفيديارقائقأشباه الموصلات
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية