التفاؤل بشأن محادثات حرب إيران يرفع "بتكوين" لأعلى مستوى في 4 أسابيع

ارتفعت "بتكوين" إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع، مع صعود الأصول عالية المخاطر على خلفية آمال بأن تتمكن الولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الصراع بينهما.

وصعدت أكبر عملة مشفرة إلى 74901 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 17 مارس، قبل أن تقلص مكاسبها لتتداول قرب 74400 دولار عند الساعة 8:30 صباحاً يوم الثلاثاء بتوقيت سنغافورة. كما ارتفعت العملات الأصغر، إذ صعدت "إيثريوم" بنسبة 5% إلى 2370 دولاراً.

جاءت هذه التحركات بعد قول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إيران تواصلت مع إدارته بشأن محادثات سلام محتملة، رغم بدء الولايات المتحدة حصاراً بحرياً لمضيق هرمز. كما ارتفعت الأسهم الآسيوية مع تفاؤل بأن الاتفاق سيسهم في تهدئة أسعار النفط ودعم النمو الاقتصادي.

وقال داميان لو، كبير مسؤولي الاستثمار لدى "إريكسينز كابيتال" إن "بتكوين تتبع موجة الصعود في الأصول عالية المخاطر". وأضاف: "رغم بدء الحصار، اعتبرت السوق ذلك أمراً إيجابياً، إذ إن ترمب مدّد فعلياً الإطار الزمني للتوصل إلى اتفاق، ويُقال إنه يسعى إلى جولة أخرى من المحادثات".

وأضاف أن "بتكوين تواصل التداول بشكل أفضل من الأصول عالية المخاطر بشكل عام"، لكنها قد لا تشهد ارتفاعاً كبيراً حتى تعتمد الولايات المتحدة "قانون الوضوح"، وهو إطار تنظيمي للأصول الرقمية.

أداء أفضل من الأصول التقليدية منذ اندلاع الحرب

منذ تراجعها من أعلى مستوى قياسي عند 126000 دولار في أكتوبر، تتحرك "بتكوين" ضمن نطاق ضيق خلال الشهرين الماضيين.

ومع ذلك، فقد أدت أداءً أفضل من العديد من الأصول التقليدية منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في نهاية فبراير، إذ ارتفعت بأكثر من 10% منذ 27 فبراير، بينما تراجع الذهب بنحو 10%. واستقر مؤشر "إس آند بي 500" تقريباً خلال الفترة نفسها.

حركة عبور مضيق هرمز تصعد لأعلى مستوى في أسابيع مع تزايد اتفاقات المرور

تقليدياً، تتحرك "بتكوين" بالتوازي مع الأصول عالية المخاطر، وهو نمط تعود إلى اتباعه مجدداً.

وكتب توني سيكامور، محلل لدى "آي جي ماركتس"، في مذكرة أن "بتكوين تتصرف بشكل أقرب إلى أصل عالي المخاطر تقليدي، وليس كملاذ آمن، وقد وفر تحسن شهية المخاطرة هذا الشهر دعماً لمكاسبها الأخيرة".

وأضاف: "ولكي يتشكل اتجاه صعودي أكثر قوة على المدى المتوسط، تحتاج بتكوين إلى اختراق مستدام والإغلاق فوق مستوى مقاومة القناة الاتجاهية عند 79000 دولار".