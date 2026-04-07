"أنثروبيك" تتجاوز "أوبن إيه آي" في الإيرادات السنوية مع تسارع نمو الذكاء الاصطناعي

أعلنت "أنثروبيك"، المطوّرة لنموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، تحقيق قفزة كبيرة في إيراداتها، مؤكدة أن رقم أعمالها السنوي تجاوز نظيره لدى منافستها "أوبن إيه آي"، المطوّرة لـ"شات جي بي تي".

أوضحت الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، أن إيراداتها المحسوبة على أساس سنوي تخطّت 30 مليار دولار، مقارنة بنحو 9 مليارات دولار في أواخر 2025، ما يعكس نموًا تجاوز ثلاثة أضعاف خلال فصل واحد.

في المقابل، أعلنت "أوبن إي" مؤخرًا تسجيل إيرادات شهرية تفوق ملياري دولار، أي ما يعادل نحو 24 مليار دولار سنويًا، مع قاعدة مستخدمين أسبوعية تقترب من 900 مليون مستخدم لخدمة "شات جي بي تي".

تعتمد هذه الأرقام إلى حد كبير على تقديرات في ظل النمو المتسارع لقطاع الذكاء الاصطناعي، حيث لا تزال الشركتان تسجلان فجوة بين الإيرادات وحجم الاستثمارات الضخمة، خصوصًا في بناء وتشغيل مراكز البيانات.

ورغم ذلك، تعكس وتيرة النمو الحالية الانتشار الواسع لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، ما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين.

مقارنة تاريخية مع عمالقة التكنولوجيا

تشير البيانات إلى تسارع غير مسبوق في نمو "أنثروبيك"، إذ إن الوصول إلى مستوى 30 مليار دولار من الإيرادات السنوية استغرق نحو 13 عامًا لشركة جوجل، و16 عامًا لشركة أمازون.

ومن المتوقع أن تحقق "أنثروبيك" هذا الإنجاز خلال نحو خمس سنوات فقط من تأسيسها، إذا استمرت وتيرة النمو الحالية.

يأتي هذا الأداء رغم التحديات التي تواجهها الشركة مع الإدارة الأمريكية، التي صنّفتها "خطرًا" على الأمن القومي، بعد رفضها استخدام نموذج Claude في تطبيقات تتعلق بمراقبة المواطنين أو تشغيل أنظمة أسلحة مستقلة.

شراكات لتعزيز القدرات التقنية

كشفت Anthropic عن هذه النتائج بالتزامن مع إعلان اتفاقيات مع Google وBroadcom لتعزيز قدراتها الحاسوبية، في خطوة تستهدف دعم التوسع المتسارع في خدمات الذكاء الاصطناعي.

تعكس هذه المؤشرات احتدام المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تتسابق الشركات الكبرى والناشئة على حد سواء لتوسيع حصتها السوقية، وسط طلب متزايد على الحلول الذكية، ما ينذر بمزيد من القفزات في الإيرادات خلال السنوات المقبلة.