"PIF" يطلق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزز للأسهم السعودية "SAQL"

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات، اليوم إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزز للأسهم السعودية (SAQL)، وذلك باستثمار رئيسي أوّلي من صندوق الاستثمارات العامة. ويستثمر الصندوق في الأسهم السعودية، من خلال نظام كمّي يعتمد عوامل متعددة في اختيار الأسهم.

يُعتبر الصندوق الجديد من الصناديق الكميّة التي تستخدم النماذج الرياضية، والخوارزميات والبيانات لإدارة المحافظ الاستثمارية، ويستخدم أسلوب استثماري نشط ومنظم للأسهم السعودية، وتعزيز قدرة المستثمرين الدوليين على الوصول إلى الفرص الاستثمارية في الاقتصاد السعودي المتنامي.

الصندوق متاح في عدة أسواق أوروبية رئيسية

وسيكون صندوق المؤشرات المتداولة الجديد متاحًا للمستثمرين في كل من النمسا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.

يأتي ذلك بعد أن أطلق صندوق الاستثمارات العامة و"ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات" صندوق المؤشرات المتداولة "أس بي دي آر - جي بي مورجان السعودي المجمع للسندات"، حيث يستثمر فيه صندوق الاستثمارات العامة 750 مليون ريال، ما يعادل (200 مليون دولار).

وبرئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أقرّ مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة إستراتيجية الصندوق 2026 - 2030، التي تُعد استكمالًا لتوجهه طويل الأمد، حيث سيركز الصندوق على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية، بما يدعم التكامل بين القطاعات وتعظيم قيمة الأصول الإستراتيجية واستدامة العوائد، ومواصلة مسيرة التحوّل الاقتصادي في المملكة وتعزيز جودة حياة مواطنيها.

إدراج الصندوق في سوق لندن

شهدت سوق لندن للأوراق المالية قرع جرس إدراج الصندوق، الذي أُدرِج بداية في سوق زيترا الألمانية، على أن يكون متاحاً للمستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة وألمانيا، وكذلك للمستثمرين في أسواق أوروبية رئيسية أخرى.

ويتوافق الاستثمار من صندوق الاستثمارات العامة مع إستراتيجية الصندوق لتعزيز قوة وتنوّع المنتجات الاستثمارية في السوق المالية السعودية، من خلال جذب رأس المال الدولي وتمكين المؤسسات المالية، وزيادة خيارات التمويل المتوفرة للقطاع الخاص، وطرح منتجات استثمارية جديدة.

تمثّل إستراتيجية 2026 - 2030 تقدمًا طبيعيًا من مرحلة النمو والتوسع إلى مرحلة جديدة من تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر ورفع كفاءة الاستثمارات، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والتميّز المؤسسي، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص بوصفه شريكًا فاعلًا في التنمية المستدامة.

إطلاق 5 صناديق للمؤشرات المتداولة

يعد الصندوق الجديد الاستثمار الثاني لصندوق الاستثمارات العامة مع ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات في صناديق المؤشرات المتداولة. وشارك صندوق الاستثمارات العامة حتى الآن في إطلاق خمسة صناديق للمؤشرات المتداولة مع كبار مديري الأصول الدوليين في 9 أسواق عالمية، عبر إدراج منتجات جديدة ومبتكرة تركز على السوق السعودية في هونج كونج ولندن وشنغهاي وشنزن وطوكيو وفرانكفورت، إلى جانب إيطاليا وسنغافورة.

وقال نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد،: "صندوق الاستثمارات العامة يعمل مع الشركاء لتمكين جذب رؤوس الأموال العالمية للسوق السعودية. تعزز شراكتنا المستمرة مع ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات من التزامنا المشترك بتعزيز وتنويع المنتجات وتقديم فرص جديدة للمستثمرين الدوليين في السوق المحلية".

وأضاف "يسهم إطلاق الصندوق الجديد بمواصلة تمكين السوق السعودية، ويُعتبر استمراراً لسلسلة من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في صناديق المؤشرات المتداولة حول العالم، بهدف زيادة تنويع المنتجات وتعزيز السيولة وتلبية احتياجات السوق".

تتوزع استثمارات الصندوق ضمن إستراتيجية 2026 - 2030 على ثلاث محافظ استثمارية، أولها "محفظة الرؤية"، التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية، وتعظيم القيمة لشركات الصندوق، ومواصلة دفع نمو الاقتصاد المحلي والمساهمة في تحقيق المستهدفات والأولويات الوطنية، وذلك من خلال تطوير ست منظومات اقتصادية متكاملة تعزز تكامل استثماراته وترفع تنافسيتها، وتفتح المجال أمام فرص وشراكات أوسع مع القطاع الخاص المحلي كمستثمر وشريك ومورّد، ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية المستدامة، إضافة إلى جذب الشركاء والمستثمرين الدوليين.

وأسهمت الشراكات الإستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة مع كبار مديري الأصول العالميين في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية، مع قيام عدد من مديري الأصول بتأسيس أو توسيع حضورهم محليا.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات يي شين هونج،: "سنواصل تقديم منتجات استثمارية مبتكرة بطرح صندوق جديد للمؤشرات المتداولة يركز على السوق السعودية لعملائنا الأوروبيين".

السوق السعودية جاذبة للمستثمرين من حول العالم

أضافت هونج "أصبحت السعودية في السنوات الأخيرة قصة نجاح واضحة، مع توسّع سريع للسوق المحلية في ظل بيئة تنظيمية داعمة، ما يوفر آفاقاً جاذبة للمستثمرين من حول العالم. يسعدنا تقديم منتج جديد باستثمار رئيسي من صندوق الاستثمارات العامة ينسجم مع اهتمامنا المشترك بالابتكار، مستفيدين من خبرتنا الطويلة والتزامنا بالجودة".

ومع إطلاق SAQL، تعزز ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات مجموعة منتجاتها المالية المبتكرة، بمنتج جديد مخصص للأسهم السعودية، ما يتيح للمستثمرين قدرة أكبر على الوصول إلى اقتصاد المملكة الذي يشهد واحداً من أهم التحولات الاقتصادية ضمن مجموعة العشرين. ويأتي إدراج SAQL بعد إطلاق صندوق "أس بي دي آر - جي بي مورجان السعودي المجمع للسندات" في يناير 2025، وقد أدرجته شركة "ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات" في السوق المالية بسنغافورة في سبتمبر 2025.