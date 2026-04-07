صندوق الاستثمارات العامة و"كينج ستريت" يوقّعان مذكرة لإطلاق صندوق ائتماني جديد

أعلنت "كينغ ستريت لإدارة رأس المال إل.بيه."، المتخصصة في إدارة الاستثمارات وصندوق الاستثمارات العامة، اليوم توقيع مذكرة تفاهم غير مُلزمة يكون بموجبها صندوق الاستثمارات العامة مستثمراً رئيسياً في صندوق ائتماني خاص جديد، تتركز عملياته في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتم الإعلان عن هذه المذكرة على هامش فعاليات "قمة الأولوية" PRIORITY 2026 التي تنظمها "مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار FII في مدينة ميامي الأمريكية.

وسيعمل الصندوق على توفير حلول تمويلية خاصة للشركات، وتقديم خدمات الإقراض القائم على الأصول في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتمتّع بمرونة تامة تتيح له اغتنام الفرص الائتمانية الواعدة في الأسواق العامة، إلى جانب الفرص ذات الحالات الخاصة.

ويواصل صندوق الاستثمارات العامة ترسيخ شراكاته المالية الإستراتيجية مع كبار مديري الأصول الدوليين، بهدف تعزيز أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية، وجذب رؤوس الأموال والخبرات العالمية إلى المنطقة من خلال إستراتيجيات استثمارية جديدة.

وتهدف الشراكة إلى إطلاق صندوق ائتماني مكرّس لتلبية الطلب المتزايد على مصادر رأس المال من الشركات المحلية والإقليمية.

ومن المتوقّع أن يسهم الاستثمار الرئيسي من صندوق الاستثمارات العامة في تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية طويلة الأجل، بما يتيح تمويل القطاعات المؤثرة.

وجاء الإعلان عن هذا الصندوق المرن متعدّد الإستراتيجيات على هامش فعاليات النسخة الرابعة من "قمة الأولوية" PRIORITY 2026 التي تنظمها "مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار FII في مدينة ميامي الأمريكية.

وسيستفيد الصندوق الائتماني من الخبرات الواسعة لشركة "كينج ستريت" التي تمتد على مدار 30 عاماً للاستثمار ضمن الأسواق الائتمانية العالمية بما يشمل الأسواق الناشئة.

وقال براين هيجينز، المؤسس والشريك الإداري في شركة "كينج ستريت": "نعتقد أنه سيتوجّب على السوق الائتمانية الخاصة في المنطقة تحقيق نمو بنسبة لا تقل عن 15% إلى 30% سنوياً على مدى السنوات الـ5 المقبلة، بهدف تمويل برامج ومبادرات التنمية الاقتصادية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيسهم هذا النمو المتوقّع في تكامل ودعم جهود القطاع المصرفي الراسخ في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق رأس المال المتنامية فيها.

وعملت "كينج ستريت" خلال السنوات الأخيرة على توسعة نطاق حضورها في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وتنفيذها، وتعمل "كينج ستريت" حالياً على افتتاح مكتبها في العاصمة الرياض.

وإطلاق الصندوق الائتماني الخاص والموافقة على الاستثمار الرئيسي من صندوق الاستثمارات العامة يخضعان لاستيفاء عددٍ من الشروط المسبقة، مثل توقيع اتفاقيات نهائية مُلزمة والحصول على كافة الموافقات التنظيمية والداخلية اللازمة واستكمال خطوات ومراحل محدّدة.