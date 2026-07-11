ارتفع المؤشر "ستاندرد ‌اند بورز 500" ليغلق اليوم الجمعة عند مستوى قريب جدا من أعلى مستوى قياسي سجله، إذ أدى الإدراج المذهل لشركة "إس.كيه هاينيكس" الكورية ​الجنوبية على المؤشر "ناسداك" المجمع إلى تعزيز التفاؤل بشركات تصنيع الرقائق في وقت يترقب فيه المستثمرون موسم نتائج الأعمال الفصلية الذي ينطلق الأسبوع المقبل.

عادت تداولات أسهم شركات الذكاء الاصطناعي إلى دائرة الضوء بعد أن افتتح سهم شركة "إس.كيه هاينيكس" تداولاته بارتفاع 14% عن سعر الطرح عند 170 دولارا في عملية إدراج كبيرة بالبورصة الأمريكية.

جمعت ‌شركة أشباه ‌الموصلات أكثر من 26 مليار ​دولار ‌أمس الخميس ⁠من ​خلال بيع ⁠شهادات إيداع أمريكية بسعر 149 دولارا لكل منها.

زادت الأسهم الأمريكية مكاسبها بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إيران طلبت مواصلة المحادثات وإن الولايات المتحدة وافقت على ذلك، لكن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يونيو "انتهى".

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الرئيس الأمريكي ترمب: "الفرنسية" __AFP_B9MB32D-1783517076

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جددت الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران هذا ⁠الأسبوع المخاوف من أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة ‌إلى تفاقم التضخم وإجبار مجلس ‌الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع ​أسعار الفائدة.

تشير مجموعة بورصات لندن إلى ‌أن التقارير الصادرة عن البنوك الأمريكية الكبرى ستبدأ موسم ‌نتائج الأعمال الربع الثاني الأسبوع المقبل.

يتوقع المحللون أن ترتفع أرباح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 24% مقارنة بالعام السابق، إذ تدفع شركات التكنولوجيا جزءا كبيرا من هذا النمو.

قال تيري ساندفين، ‌كبير خبراء الأسهم لدى "يو.إس بنك ويلث مانيجمينت في منيابوليس بولاية مينيسوتا: "هذا فصل بمعايير عالية وهامش ⁠خطأ ضيق. ⁠ستعطينا البنوك مؤشرا جيدا على القوة الاقتصادية الأساسية وما يفعله المستهلكون والشركات".

شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية من بين أكبر المستفيدين من الارتفاع الذي قاده الذكاء الاصطناعي هذا العام، والمدفوع بتوقعات الإنفاق الكبير من قبل الشركات العملاقة.

لكن المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة وعمليات جني الأرباح أدت مؤخرا إلى تقلبات في هذا القطاع.

تشير البيانات الأولية إلى ارتفاع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الإغلاق 0.38%، إلى 7572.36 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 0.25% إلى ​26273.21 نقطة.

زاد المؤشر داو جونز الصناعي 0.28 بالمئة إلى 52635.69 نقطة.