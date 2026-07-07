أسهم التوسع في إنشاء مسارات الدراجات وتطوير الواجهات البحرية والحدائق في مدن السعودية في تحويل الدراجة الهوائية إلى خيار متزايد للنشاط الرياضي والتنقل ما انعكس مباشرة على حجم الطلب ونمو الواردات واتساع السوق المحلية، وفق ما ذكره مستثمرون وعاملون في القطاع.

عبدالمجيد العمودي مدير أحد مراكز علامة "تريك" العالمية لتوزيع وبيع الدراجات الهوائية في السعودية، قال إن السوق السعودية تشهد نموا في الطلب نتيجة ارتفاع أعداد ممارسي رياضة الدراجات، وتوسع المجموعات الرياضية التي تستقطب مختلف الفئات، من المبتدئين إلى المحترفين، فضلا عن انتشار مسارات الدراجات في معظم أحياء المدن.

استيراد 1.5 مليون دراجة هوائية في عام

هذا التحول المجتمعي يصادق عليه بيانات حصلت عليها "الاقتصادية" من الهيئة العامة للإحصاء، إذ قفزت واردات السعودية من الدراجات الهوائية بمختلف أنواعها العام الماضي إلى أكثر من 1.530 مليون دراجة، بقيمة إجمالية تجاوزت 155.8 مليون ريال.

يمثل هذا نموا بنسبة 22% من حيث الكمية، و28% من حيث القيمة، مقارنة بعام 2024، الذي بلغت فيه الواردات نحو 1.3 مليون دراجة بقيمة 122 مليون ريال.

صورة(3)

الصين أكبر الموردين بحصة سوقية تناهز 98%

تتربع الصين على قائمة الدول المصدرة للسوق السعودية حيث صدرت أكثر من 1.5 مليون دراجة بقيمة إجمالية بلغت 142.3 مليون ريال، لتستحوذ وحدها على نحو 98% من إجمالي الكميات المستوردة و91.3% من القيمة الإجمالية.

في المرتبة الثانية، حلت الهند بصادرات تجاوزت 15 ألف دراجة بقيمة 2.15 مليون ريال، وجاءت أمريكا ثالثا بنحو 4311 دراجة بلغت قيمتها 1.7 مليون ريال.

النمو في استيراد الدراجات الهوائية قاد معه انتعاشا موازيا في الخدمات المساندة، ويتجلى ذلك في قطاع الإطارات المستخدمة في الدراجة الهوائية الذي سجل نموا ملحوظا خلال العام الماضي، إذ بتجاوز عدد الإطارات المستوردة 241 ألف إطار بقيمة 1.6 مليون ريال، مقارنة بنحو 185 ألف إطار بقيمة 1.3 مليون ريال في العام السابق، محققا زيادة بنسبة 30% في الكمية و 23% في القيمة ، بحسب بيانات " الإحصاء" .

العمودي قال : إن دراجات اللياقة "الهجين" تتصدر المبيعات، لكونها تلبي احتياجات معظم المستخدمين وتناسب الاستخدام الرياضي واليومي في آن واحد.

تدمج "الدراجات الهجين" بين سرعة وخفة دراجات الطريق وقوة تحكم دراجات الجبال، وتوفر وضعية ركوب قائمة ومريحة للراكب مدعومة بإطارات متوسطة تحقق التوازن المثالي والثبات على الطرق الأسفلتية والمسارات الترابية الممهدة.

أسعار تبدأ من 500 ريال وتصل إلى 100 ألف

أشار العمودي إلى أن أسعار الدراجات الشعبية تبدأ من نحو 500 ريال، بينما تبدأ أسعار الدراجات الاحترافية المخصصة للبالغين من نحو ألفي ريال.

أسعار الدراجات الاحترافية المخصصة للفرق المشاركة في السباقات والطوافات العالمية كما يقول العمودي قد تصل إلى ما بين 90 ألفا و100 ألف ريال، فيما تراوح أسعار الدراجات التي يقتنيها الهواة والمستخدمون المتقدمون بين 10 آلاف و40 ألف ريال، بحسب المواصفات والتجهيزات.

الفئة العمرية الأكثر إقبالا على شراء الدراجات تتراوح بين 25 و35 عاما، مع تزايد الطلب أيضا من مستخدمين تجاوزت أعمارهم 50 عاما، بينما يظل إقبال العمالة الوافدة محدودا بسبب ارتفاع أسعار الدراجات الاحترافية، وإن كان البعض منهم يقبل على الدراجات متوسطة القيمة للانتقال إلى أعمالهم القريبة.

توقعات باستمرار الزخم خلال السنوات المقبلة

من جهته قال محمد عبدالسلام مسؤول المبيعات في أحد مراكز بيع الدراجات الهوائية في الدمام، إن الإقبال على اقتناء الدراجات يتزايد لاستخدامها في الرياضة والتنقل اليومي، متوقعا استمرار نمو المبيعات خلال السنوات المقبلة مع توسع مشاريع تنفيذ مسارات الدراجات في مدن مثل الرياض والدمام وجدة.

أكد أن الأسعار الأعلى ترتبط عادة بالعلامات التجارية الأوروبية والأمريكية المتخصصة في السباقات، بينما تظل تايوان والصين والهند المراكز الرئيسية لتصنيع الكتلة الأكبر من الدراجات عالميا.

أضاف أن السوق توفر خيارات تناسب مختلف شرائح المستهلكين، إذ تبدأ الأسعار من نحو 500 ريال، بينما تتجاوز أسعار الدراجات الاحترافية 60 ألف ريال، وفقا للعلامة التجارية والمواصفات الفنية، مثل خفة الوزن، والصلابة العالية، وأنظمة نقل الحركة الاحترافية، والفرامل الهيدروليكية عالية الكفاءة.

في حين تراوح أسعار الدراجات الهوائية المخصصة للأطفال والمبتدئين والاستخدام اليومي بين 300 حتى 800 ريال، فيما تبدأ أسعار الدراجات المخصصة للتنقل داخل المدن من نحو 900 ريال وتصل إلى 1500 ريال، بينما تراوح أسعار الدراجات الجبلية والهجينة بين 1600 إلى 4200 ريال.

طلب موازي على الإكسسوارات والمعدات المساندة

صورة(4)

قال سلطان الحربي المختص في تجارة وتجهيزات الدراجات الهوائية، إن نمو الطلب بات مرتبطا بتغير سلوك المستهلك واتجاهه نحو اقتناء منتجات عالية الجودة، إلى جانب اتساع خيارات الشراء عبر المتاجر الإلكترونية، التي أتاحت الوصول إلى علامات تجارية وموديلات متنوعة.

أضاف أن توسع الفعاليات والسباقات المجتمعية أسهم في استقطاب شرائح جديدة لممارسة رياضة الدراجات، إذ يحرص كثير من المبتدئين على شراء دراجاتهم الأولى ثم الانتقال تدريجيا إلى الفئات الأعلى سعرا والأكثر احترافية، وأشار إلى أن الطلب يشهد نموا أيضا على الإكسسوارات والمعدات المساندة، مثل الخوذ والأحذية والملابس وأجهزة قياس الأداء.

إعادة تصدير بـ 7 ملايين ريال إلى اليمن والسودان

لم يقف نشاط شبكة الوكلاء والمستوردين في السعودية عند حد تلبية الطلب المحلي، إذ بلغ ما تم إعادة تصديره العام الماضي أكثر من 7215 دراجة هوائية تجاوزت قيمتها 7 ملايين ريال، وجاءت اليمن في المرتبة الأولى كوجهة لإعادة التصدير، تلتها الإمارات ثم السودان.