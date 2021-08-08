نمو واردات الكاميرات الاحترافية إلى السعودية.. التصوير المتخصص يبقيها "حية"

لا تواجه الكاميرات الاحترافية تهديدا وجوديا حيث يبقيها التصوير المتخصص "حيّة" في ظل صعود قدرات التصوير بالهواتف الذكية خلال السنوات الأخيرة، وفقا لما أكده خبراء تحدثوا لـ"الاقتصادية".

تتقدم صناعة الكاميرات بالقدر نفسه الذي تتطور به كاميرات الهواتف الذكية، حيث تعززت قدراتها وتوسعت استخداماتها الاحترافية خاصة مع زيادة النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفقا لما ذكرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لـ"الاقتصادية" بلغت واردات الربع الأول من 2026 نحو 1.2 مليون كاميرا وهي أحدث بيانات متاحة، تعادل 57% من إجمالي واردات 2025 البالغة 2.1 مليون كاميرا، ما يوحي بتسارع الطلب على الكاميرات ومعدات التصوير في السعودية. وفي حال استمرت الواردات على الوتيرة نفسها خلال بقية العام، فيتوقع أن تتجاوز واردات 2026 مستويات العام الماضي بفارق ملحوظ.

أسعار تبدأ من 3 آلاف ريال

وتتراوح أسعار الكاميرات الاحترافية والسينمائية بين 3 آلاف و9 آلاف ريال، فيما تتجاوز بعض الطرازات المتقدمة حاجز 20 ألف ريال، بحسب المواصفات والاستخدامات، كما تؤدي العدسات دورا رئيسيا في جودة الصورة، إذ قد تصل أسعار بعضها إلى نحو 100 ألف ريال.

خلال زيارة لـ"الاقتصادية" إلى متاجر معدات التصوير في الرياض، قال مدير علامة نيكون في السعودية سامي البليهي، إن التحول من كاميرات الأفلام إلى الكاميرات الرقمية أتاح دمج التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو في جهاز واحد، ما أسهم في توسيع استخدامات الكاميرات الحديثة.

أوضح أن الكاميرات الفوتوغرافية لا تزال الأكثر انتشارا مقارنة بكاميرات الفيديو، إلا أن التطور التقني في كاميرات DSLR و Mirrorless جعلها قادرة على أداء المهمتين بكفاءة متقاربة، الأمر الذي عزز استخدامها في إنتاج الفيديو رغم تصميمها الأساسي للتصوير الفوتوغرافي.

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تعد كاميرات DSLR من أبرز الكاميرات الاحترافية التقليدية، إذ تعتمد على نظام المرايا العاكسة الذي يتيح للمصور رؤية المشهد بصريا عبر العدسة مباشرة، وتمتاز بعمر بطارية طويل وتنوع كبير في العدسات، في المقابل، تمثل كاميرات Mirrorless الجيل الأحدث، حيث تعمل من دون مرآة داخلية، ما يجعلها أخف وزنا وأكثر سرعة في التركيز والتصوير المتتابع، إضافة إلى دعمها تقنيات تصوير فيديو متقدمة، ما عزز انتشارها بين المصورين المحترفين وصناع المحتوى خلال السنوات الأخيرة.

أضاف أن الكاميرات السينمائية تطورت لتشمل فئات متعددة، بينها نماذج مخصصة للمبتدئين بأسعار تقارب 9 آلاف ريال، مع تطور تقنيات مستشعرات الكاميرات من CMOS التقليدية إلى جيل أكثر تقدما هو Stacked CMOS، الذي يحسن سرعة قراءة البيانات ويقلل التشويش ويرفع كفاءة الأداء في التصوير السريع، ومع استمرار هذا التطور، برزت تقنية Global Shutter التي تلتقط الصورة دفعة واحدة دون تأثير “المسح التدريجي”، ما يحد من التشوه في المشاهد السريعة ويجعلها مناسبة بشكل خاص للتصوير الرياضي والسينمائي عالي الدقة.

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن الصين تصدرت قائمة الدول المصدرة للكاميرات إلى السعودية خلال عام 2025 بنحو 1.6 مليون كاميرا، تلتها إيطاليا بـ212 ألف كاميرا، ثم تايلاند بـ47 ألفا، واليابان بـ38 ألفا، وماليزيا بـ37 ألف كاميرا.

أما خلال الربع الأول من العام الجاري فقد واصلت الصين تصدرها لقائمة الدول المصدّرة بنحو 959 ألف كاميرا، تلتها تايلاند بـ12 ألفا، ثم ماليزيا بـ11 ألفا، وتايوان بـ7 آلاف، وفيتنام بـ6 آلاف كاميرا.

التحكم الكامل وتبديل العدسات ميزة الاحترافية

فيما يتعلق بمنافسة الهواتف الذكية، قال البليهي إن الكاميرات الاحترافية لا تزال تتفوق بفضل التحكم الكامل بالإعدادات وإمكانية تبديل العدسات وفق نوع التصوير، سواء للتصوير الواسع أو التقريب البصري.

أشار إلى أن تصوير الأجسام البعيدة، مثل الملاعب أو القمر، يتطلب عدسات متخصصة لا توفرها الهواتف الذكية، مضيفا أن صغر حجم حساس التصوير في الهواتف يؤثر على جودة الصورة مقارنة بالكاميرات الاحترافية والسينمائية.

صادق خالد السليماني وهو صاحب محل في السوق، أن الكاميرات الاحترافية لا تواجه تحديا وجوديا من كاميرات الهواتف الذكية، رغم التطور الكبير الذي شهدته الأخيرة خلال السنوات الماضية. وقال إن الهواتف أصبحت مناسبة للاستخدام اليومي وصناعة المحتوى السريع، لكنها لا تستطيع منافسة الكاميرات الاحترافية في الأعمال المتخصصة والتصوير عالي الجودة.

أوضح أن أبرز الفروقات تكمن في حجم المستشعرات الكبيرة بالكاميرات الاحترافية، التي تمنح جودة أعلى وأداء أفضل في الإضاءة المنخفضة، إضافة إلى إمكانية تغيير العدسات والتحكم اليدوي الكامل ودقة التفاصيل الطبيعية، فضلا عن قدراتها البصرية المتقدمة وإمكانات المعالجة العالية.

عدسات بـ 70 ألف ريال تستخدم التصوير الرياضي

البليهي أشار إلى أن العدسات تمثل عنصرا حاسما في جودة الصورة، وقد يكون تأثيرها أكبر من الكاميرا نفسها، إذ يمكن لعدسة احترافية أن تحسن جودة التصوير بشكل ملحوظ حتى مع استخدام الكاميرا نفسها، خصوصا في تصوير الفيديو بدقات 4K و6K و8K.

أوضح أن العدسات تنقسم إلى فئات اقتصادية للمبتدئين بأسعار تبدأ من 700 ريال، وأخرى احترافية قد تصل أسعارها إلى 50 ألف ريال أو 70 ألف ريال، خاصة العدسات المستخدمة في التصوير الرياضي والملاعب، والتي تتميز بقدرتها على تحمل الظروف الجوية القاسية، كما توجد فئة متوسطة بأسعار تراوح بين ألفي و6 آلاف ريال، كما تعد الإضاءة عنصرا أساسيا في نجاح الصورة سواء في التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو، مشيرا إلى أن أسعار معدات الإضاءة تبدأ من 300 ريال وقد تصل إلى 20 ألف ريال للإضاءات السينمائية الاحترافية ذات القدرات العالية.