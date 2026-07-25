انخفض المؤشر ‌"ناسداك" الأمريكي الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا عند الإغلاق يوم الجمعة بعد أن باع مستثمرون أسهم ​شركات الرقائق الإلكترونية بسبب المخاوف من الإنفاق الهائل على الذكاء الاصطناعي قبيل صدور الدفعة التالية من تقارير أرباح الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة.

قدم تراجع أسعار النفط بعض الدعم ل وول ستريت على الرغم من استمرار الأعمال القتالية في ‌الشرق الأوسط.

أغلق ‌المؤشر "ستاندرد اند ​بورز ‌500" ⁠دون تغيير ​يذكر لكن ⁠التأثير الأكبر جاء من مؤشر التكنولوجيا الفرعي الذي كان أداؤه أقل من أداء السوق ككل مع تراجع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية.

ينتظر المستثمرون نتائج الشركات ذات القيمة السوقية ⁠الضخمة مثل "مايكروسوفت" و"أمازون" و"ميتا" ‌و"أبل"، مع تضاؤل حماسهم ‌عقب إعلان "ألفابت"، الشركة ​الأم لجوجل، في ‌وقت متأخر من يوم الأربعاء خطة لزيادة ‌الإنفاق الرأسمالي رغم أنها تنفق أكثر مما تحققه من إيرادات.

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بيتر أندرسن، الرئيس التنفيذي لشركة "أندرسن كابيتال مانجمنت"، قال: "يتساءل الناس: كيف يمكننا تفسير ‌كل هذا الإنفاق، وإلى أي مدى يتعين علينا التحلي بالصبر قبل ⁠أن ⁠نراه ينعكس في صورة أرباح حقيقية؟ الخوف من تفويت الفرصة أصبح أشبه بالخوف من الإفراط الهائل في الاستثمار".

أظهرت البيانات ارتفاع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنحو 0.07% بالمئة ليغلق عند 7413.30 نقطة.

خسر المؤشر ناسداك المجمع 0.63% ليبلغ 24980.34 نقطة.

صعد المؤشر ​داو جونز الصناعي 0.46% إلى 51947.52 نقطة.

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