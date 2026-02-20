مزارعون أمريكيون يعززون إنتاج فول الصويا مع زيادة طلب الصين

يتجه المزارعون في الولايات المتحدة إلى زيادة مساحات زراعة فول الصويا خلال الربيع، في مقابل تقليص مساحات الذرة، المحصول الأكثر انتشاراً في البلاد، عقب تعافي صادرات فول الصويا بعد فترة من الركود.

أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية، يوم الخميس، في أول تقرير لتوقعاتها للعام، أن المزارعين يعتزمون زراعة 85 مليون فدان من فول الصويا هذا العام، ارتفاعاً من 81.2 مليون فدان في العام الماضي.

أوضحت الوزارة أن توقعات زيادة مساحات زراعة فول الصويا هذا الربيع تعكس "ربحية أقوى مقارنة بمحاصيل أخرى، إلى جانب خطط التناوب الزراعي المتوقعة في مناطق حزام الذرة والدلتا".

في المقابل، ستتراجع مساحات زراعة الذرة إلى 94 مليون فدان، من 98.8 مليون فدان خلال العام الماضي. كما ستنخفض مساحات زراعة القمح إلى 45 مليون فدان من 45.3 مليون فدان. وبوجه عام، من المتوقع أن تتراجع زراعة المحاصيل الثلاثة الرئيسية بنسبة 1%، في حين تُشير التوقعات إلى ارتفاع طفيف في الأسعار التي سيجنيها المزارعون مقابل محاصيلهم.

قال كبير الاقتصاديين في وزارة الزراعة الأمريكية، جاستن بينافيدز، الذي تولى منصبه الشهر الماضي خلفاً لسلفه سيث ماير:" القصة الأبرز هنا هي عملية المبادلة بين مساحات زراعة الذرة وفول الصويا".

تقلبات أسعار الحبوب الأمريكية

ارتفعت العقود المستقبلية لفول الصويا بنسبة 0.6% في بورصة شيكاغو يوم الخميس إلى 11.56 دولاراً للبوشل، بينما لم يطرأ تغيير يُذكر على أسعار الذرة.

في المقابل، قفزت أسعار القمح بنسبة 2.6% لتسجل أعلى مستوى لها منذ يونيو، بدعم من موجات الطقس الجاف التي تضرب سهول الولايات المتحدة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

تُصدر وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها بعد سنوات من معاناة المزارعين، في ظل انخفاض نسبي لأسعار المحاصيل وارتفاع تكاليف البذور والأسمدة والآلات. تفاقمت الضغوط بعد أن فرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية العام الماضي، مما أدى إلى تعطل شحنات المحاصيل الصادرة من الولايات المتحدة ورفع تكلفة العديد من الواردات.

عودة الصين لشراء فول الصويا

كما أحجمت الصين عن شراء فول الصويا الأمريكي خلال معظم موسم الزراعة، قبل أن تعود إلى السوق عقب الاجتماع الذي جمع بين ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في أكتوبر.

في المقابل، أظهر ارتفاع أسهم شركات توريد المستلزمات الزراعية، يوم الخميس، بما فيها "ديري آند كو" (Deere & Co.) و"نيوترين" (Nutrien) و"سي إف إندستريز هولدينغز" (CF Industries Holdings)، توقعات المستثمرين بأن قطاع الزراعة د يتعافى قريباً، أسرع مما كان متوقعاً.

كانت "ديري"، أكبر مُصنع للآلات الزراعية في العالم، قد رفعت يوم الخميس توقعاتها للأرباح السنوية، موضحة أن المزارعين واصلوا تشغيل معداتهم لفترات أطول خلال مرحلة الركود، مما سيجعلهم بحاجة ماسة لتحديثها في وقت قريب.

تعافي القطاع الزراعي رغم التحديات

قال الرئيس التنفيذي للشركة جون ماي في بيان: "رغم استمرار التحديات التي تواجه قطاع الزراعة العالمي، فإننا نشعر بالتفاؤل إزاء التعافي المستمر في الطلب ضمن قطاعي البناء والزراعة الصغيرة". وقفزت أسهم "ديري" بنسبة 14%، وهي أكبر زيادة يومية تشهدها الشركة خلال ست سنوات.

بالمثل، توقعت شركة "نيوترين" زيادة محدودة في أحجام مبيعات مغذيات المحاصيل في أميركا الشمالية، مع سعي المزارعين إلى تعويض نقص الأسمدة بعد تقليصها خلال السنوات الماضية. كما تتوقع "سي إف" طلباً قوياً على النيتروجين، رغم احتمال تراجع مساحات زراعة الذرة. وارتفعت أسهم "سي إف" بنسبة 9.9%، محققةً أكبر مكاسب يومية لها منذ عام 2022.

صادرات فول الصويا الأميركي إلى الصين

يمكن أن يُسهم رفع صادرات فول الصويا إلى الصين في تحسين أوضاع المزارعين الأميركيين. فقد قال ترمب إن الدولة الآسيوية قد تشتري كميات تتجاوز المستهدف الأولي لهذا الموسم البالغ 12 مليون طن، ما يعزز الآمال في زيادة الطلب.

أوضح سكوت غيرلت، كبير الاقتصاديين في "جمعية فول الصويا الأمريكية"، خلال "منتدى آفاق الزراعة" المنعقد في أرلينغتون بولاية فرجينيا، يوم الخميس، أن تصريحات الرئيس في وقت سابق من هذا الشهر بشأن زيادة مشتريات الصين جاءت في "توقت حاسم للمزارعين". وأضاف أن "الأسعار الأعلى المسجلة في فبراير سترفع مستوى التغطية المالية التي يحصل عليها المزارعون هذا العام".

في الوقت ذاته، يأمل المزارعون في زيادة الاستخدام المحلي لخلطات الوقود ذات التركيز العالي من الإيثانول، والذي يُنتج بشكل أساسي من الذرة. ومن المتوقع أن تعلن إدارة ترمب قريباً عن حصص مزج الوقود الحيوي، مما سيوفر رؤية أكثر وضوحاً للمزارعين والعاملين في هذا القطاع.

زيادة متوقعة في إنتاج فول الصويا

قال هاري ماكون، وهو مزارع من ولاية إلينوي: "أعتقد جازماً أننا سنشهد زيادة في إنتاج فول الصويا"، لا سيما إذا حصل المزارعون على توضيحات إضافية بشأن سياسة الوقود الحيوي في الولايات المتحدة.

أوضح ماكيون، الذي يزرع الذرة وفول الصويا ويربي الخنازير، أنه قرر تقليص مساحات زراعة الذرة لصالح فول الصويا، مرجعاً ذلك جزئياً إلى أن فول الصويا غير المعدل وراثياً الذي يزرعه يحقق علاوة سعرية قدرها 2.30 دولار. كما أخذ في حسبانه أسعار الفوسفات وقال ن "فول الصويا لا يتطلب كميات الفوسفات نفسها التي تحتاجها الذرة".

مع ذلك، فإن عدم التوسع في إجمالي المساحات المزروعة، قد يُحد من الطلب على المعدات وغيرها من مستلزمات الزراعة.

كتب أليكسيس ماكسويل وجيسون مينر المحللان لد ى "بلومبرغ إنتليجنس"، في مذكرة بحثية حول منتجي مدخلات المحاصيل، أن هذا الوضع "يبقي الطلب مستقراً على مشتريات مستلزمات الزراعة من الشركات النظيرة في سلاسل التوريد الزراعي، مثل جون ديري (John Deere) وموزاييك (Mosaic) وكورتيفا (Corteva)".