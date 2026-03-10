الخميس, 19 مارس 2026 | 30 رَمَضَان 1447
الأسواق

مبيعات "TSMC" ترتفع 30% قبل الحرب بفضل طلب الذكاء الاصطناعي

بلومبرغ
الثلاثاء 10 مارس 2026 11:4 |1 دقائق قراءة
ارتفعت مبيعات شركة "تايوان سيميكوندكتور مانوفاكتشورينغ" (TSMC) بنسبة 30% خلال أول شهرين من العام، مدعومةً بالوتيرة القوية لتشييد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

أعلنت الشركة يوم الثلاثاء ارتفاع إجمالي إيرادات شهري يناير وفبراير إلى 718.9 مليار دولار تايواني (22.6 مليار دولار). ويشير متوسط توقعات المحللين إلى صعود الإيرادات بنسبة 33% في الربع الأول. وارتفعت المبيعات في فبراير بنسبة 22%، وتأثر معدل النمو بعطلة رأس السنة القمرية، التي حلت في 2025 في شهر يناير.

إغلاق مضيق هرمز يهدد اقتصاد الذكاء الاصطناعي والرقائق

صناعة الرقائق المتقدمة في تايوان وكوريا الجنوبية تعتمد على تدفق...

Mon, 09 2026

ترقب تأثير الحرب على مراكز البيانات

تُعد "TSMC"، صانعة الرقائق الرئيسية لكل من "إنفيديا" و"أدفانسد مايكرو ديفايسز" و"برودكوم"، مؤشراً لقطاع الذكاء الاصطناعي العالمي، فيما ينصب الاهتمام حالياً على كيفية تأثير الهجوم الذي تشنه الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في الإقبال على بناء مراكز البيانات وغيرها من مرافق البنية التحتية الرقمية.

خصصت "ألفابت" و"أمازون" و"ميتا بلاتفورمز" و"مايكروسوفت" أكثر من 650 مليار دولار للإنفاق على الذكاء الاصطناعي هذا العام، إلا أن التحذيرات من فائض الطاقة الإنتاجية وعدم اليقين بشأن كيفية تحقيق عوائد مالية من هذه التكنولوجيا لا تزال قائمة.

ويمكن أن تصل تكلفة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى عشرات مليارات الدولارات، كما تتطلب تنسيقاً مع شركات توليد الكهرباء ومشغلي شبكات التوزيع، إضافة إلى الموردين ومقدمي التمويل عبر الديون.

كانت "أوراكل" و"أوبن إيه آي" (OpenAI) قد ألغتا خططاً لتوسعة مركز بيانات رئيسي للذكاء الاصطناعي في ولاية تكساس بعد تعثر المفاوضات بسبب التمويل وتغير احتياجات "أوبن إيه آي"، بحسب ما كشفته "بلومبرغ" الأسبوع الماضي.

التعريفات
رقائق، الذكاء الاصطناعي، TSMC، أمازون، ميتا
