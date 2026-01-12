كيف تفاعلت الأسواق بعد فتح تحقيق مع رئيس "الفيدرالي" الأمريكي؟

يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول تحقيقا جنائيا بشأن أعمال التجديد الجارية في المقر الرئيسي للمجلس، وفقا لما أعلنه مساء أمس الأحد.

باول، أوضح أن البنك المركزي تلقى مذكرات استدعاء من وزارة العدل للمثول أمام هيئة محلفين كبرى، معتبرا هذا الأمر تصعيدا دراماتيكيا لهجمات إدارة ترمب على الاحتياطي الفيدرالي.

وقال إن "التهديد بتوجيه اتهامات جنائية هو نتيجة لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتحديد أسعار الفائدة استناداً إلى أفضل تقدير لدينا لما يخدم الصالح العام، بدلاً من اتباع تفضيلات الرئيس".

استدعاء رئيس الفيدرالي الأمريكي لقي أصداء واسعة انعكست على أداء الأسواق العالمية، كان أبرزها ارتفاع مؤشر الخوف في وول ستريت 15% إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع، مع تنامي المخاوف بشأن استقلالية السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

الدولار يسجل انخفاضا حادا

سجل الدولار الأمريكي اليوم الاثنين انخفاضا حادا مقابل اليورو والفرنك السويسري، بينما كانت خسائره طفيفة أمام الين الياباني، إذ يرى محللون أن التهديد الموجه إلى باول خطوة قد تعرض مكانة الدولار كملاذ آمن للخطر.

مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، تراجع بنسبة 0.37% إلى 98.759، منهياً سلسلة مكاسب استمرت 5 أيام.

الفرنك ارتفع 0.52% أمام العملة الأمريكية إلى 0.7968 فرنك للدولار، بينما ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.44% إلى 1.1688 دولار لليورو الواحد، وهو أكبر ارتفاع يومي لها منذ 10 ديسمبر الماضي.

أمام الين، انخفض الدولار 0.1% إلى 157.80 ين، وهو ما لا يبعد كثيرًا عن أعلى مستوى له في عام.

الذهب والفضة يقفزان من جديد

قفز الذهب إلى مستوى قياسي تجاوز 4600 دولار للأونصة، وسط إقبال على الملاذات الآمن، بعد أن نشر باول مقطع فيديو دافع فيه عن استقلالية البنك المركزي.

بحلول الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش، كانت مكاسب المعدن الأصفر عند نحو 2% في التعاملات الفورية، ليضل قرب مستوى 4600 دولار للأونصة.

مكاسب الفضة بلغت نحو 5.5% لتسجل 84.3 دولار للأونصة في التعاملات الفورية، وهو سعر قريب من أعلى مستوى للمعدن الأبيض على الإطلاق، والذي بلغ 84.6 دولار للأونصة في وقت سابق اليوم.

ظلت جميع المعادن في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع النحاس 2.18% والنيكل 3.19%، بينما بلغت مكاسب الألمنيوم 1.46% في التعاملات الفورية.

العقود الآجلة الأمريكية تتراجع

تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية مع تقييم المتعاملين لتبعات التطورات المتعلقة بالتحقيق الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" 0.7%، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك" 1%

في أسواق الأسهم الأوروبية، أظهرت المؤشرات تباينا، حيث تراجع مؤشرا "ستوكس 600" و"كاك 40" الفرنسي، بينما استقر المؤشر "فوتسي" البريطاني وارتفع "داكس" الألماني".

المؤشر "ستوكس 600" انخفض 1.37%، بينما تراجع المؤشر "كاك" الفرنسي 0.32%.

في المقابل، استقر المشر "فوتسي" دون تغير يذكر، في حين سجل المؤشر "داكس" ارتفاعا طفيفا بلغ 0.09% خلال تعاملات اليوم. لكنه لا يغلق الباب أمام ذلك.

تنتهي ولاية باول في مايو المقبل، وقد أشار مسؤولو إدارة ترمب إلى أن الرئيس الأمريكي قد يعيّن بديلا محتملا لباول هذا الشهر.