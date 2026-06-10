قناة السويس ترفع الرسوم الإضافية على السفن لتعزيز الإيرادات

رفعت هيئة قناة السويس المصرية، الرسوم الإضافية المفروضة على معظم فئات السفن العابرة للقناة، اعتبارا من منتصف يوليو المقبل، لتعزيز إيرادات المجرى الملاحي مع استمرار تحسن حركة العبور وتغيرات سوق النقل البحري العالمي.

تتمتع القناة بأهمية كبيرة، حيث تمثل نقطة مرور لنحو 15% من تجارة السلع العالمية، وتصل هذه النسبة إلى الضعف تقريبا فيما يتعلق بحركة الحاويات، بحسب "بلومبرغ".

أظهرت منشورات ملاحية أصدرتها الهيئة، اطلعت عليها "اقتصاد الشرق"، رفع الرسوم الإضافية، مع التأكيد على أنها ذات طبيعة مؤقتة وقابلة للتعديل أو الإلغاء وفقا لمتغيرات الأسواق.

قناة السويس واصلت التعافي التدريجي في حركة الملاحة، محققة نموا إيجابيا للربع الثالث على التوالي بنسبة 23.6%، بدعم انتظام حركة العبور واستمرار تقديم الخدمات الملاحية رغم التوترات الإقليمية.

غلق هرمز يدعم قناة السويس

شملت الزيادات ناقلات البترول الخام، والمشتقات البترولية، لتصل الرسوم الإضافية إلى 37% من رسوم العبور العادية مقابل 25% سابقا، فيما ارتفعت الرسوم على الناقلات الفارغة للنوعين إلى 27% مقابل 15% سابقا.

كان الصراع بين أمريكا وإيران قد تسبب في شبه إغلاق لمضيق هرمز، الممر الحيوي لتجارة الطاقة والشحن في المنطقة، ما دفع بعض خطوط الملاحة إلى إعادة توجيه مساراتها عبر البحر الأحمر، ما ساهم جزئيا في تنشيط حركة الشحن بقناة السويس.

رسوم ناقلات الغاز

ارتفعت الرسوم الإضافية على ناقلات الغاز البترولي المسال "LPG"، وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة إلى 32% من رسوم العبور العادية مقابل 20% سابقا، والزيادة شملت الرسوم الإضافية على ناقلات الغاز المسال "LNG" إلى 19% مقابل 7% سابقا.

تعد قناة السويس مصدرا حيويا للنقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وتراهن عليها السلطات باعتبارها منصة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

تضمنت القرارات أيضا سفن الصب الجاف، حيث ارتفعت الرسوم الإضافية إلى 22% من رسوم العبور العادية مقارنة مع 10% سابقا، أما سفن البضائع العامة ومتعددة الأغراض وحاملات المثقلات وسفن الدحرجة وناقلات السيارات والوحدات العائمة الخاصة والسفن الأخرى، فقد رفعت الرسوم الإضافية عليها إلى 26% بدلا من 14%.

بالنسبة لناقلات السيارات، قررت الهيئة تطبيق الرسوم الجديدة البالغة 26% على السفن العابرة شمالا، بينما استحدثت رسوماً إضافية بنسبة 12% على السفن العابرة جنوبا، وفرضت هيئة قناة السويس لأول مرة رسوماً إضافية على سفن الحاويات بنسبة 12% من إجمالي رسوم العبور، بما يشمل رسوم العبور الأساسية ورسوم أدوار الحاويات فوق السطح، اعتبارا من منتصف يوليو المقبل.