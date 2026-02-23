صادرات الرقائق الكورية ترتفع 134% في 20 يوماً

سجلت صادرات أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية قفزة قياسية بنسبة 134% على أساس سنوي خلال أول 20 يوماً من فبراير الجاري، في مؤشر قوي على تسارع دورة التعافي في قطاع الرقائق بدعم الطلب العالمي المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وأظهرت بيانات مصلحة الجمارك الكورية أن قيمة صادرات أشباه الموصلات بلغت 15.1 مليار دولار خلال الفترة من 1 إلى 20 فبراير، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتشكل 34.7% من إجمالي صادرات البلاد، بزيادة 16.4 نقطة مئوية عن مستواها قبل عام.

ووفق ما نقلته وكالة يونهاب، فإن هذه القفزة تمثل المحرك الرئيسي لنمو الصادرات الكورية خلال الفترة، في ظل الطفرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والطلب القوي على رقائق الذاكرة المتقدمة.

وعلى مستوى الأداء التجاري الإجمالي، ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوماً من فبراير بنسبة 23.5% على أساس سنوي لتصل إلى 43.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يُسجل لهذه الفترة من أي عام. كما قفز متوسط الصادرات اليومية بنسبة 47.3%، رغم انخفاض عدد أيام العمل إلى 13 يوماً مقارنة بالعام السابق، ما يعكس قوة الطلب الفعلي.

في المقابل، زادت الواردات بنسبة 11.7% لتصل إلى 38.6 مليار دولار، ما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 4.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

قطاع التكنولوجيا يقود المشهد

تعكس هذه الأرقام عودة قطاع الرقائق إلى صدارة محركات الاقتصاد الكوري بعد فترة من التباطؤ، مستفيداً من انتعاش أسعار الذاكرة وارتفاع الاستثمارات العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتعد كوريا الجنوبية من أكبر منتجي أشباه الموصلات في العالم، إذ يمثل القطاع العمود الفقري لصادراتها الصناعية.

وبالتوازي مع أداء الرقائق، ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 10.5% إلى 2.9 مليار دولار، كما زادت صادرات السفن بنسبة 22.7% إلى 1.3 مليار دولار. في المقابل، تراجعت صادرات السيارات بنسبة 26.6% إلى 2.6 مليار دولار.

تحسن الطلب من الصين وأمريكا

وعلى صعيد الوجهات، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 30.8% لتصل إلى 8.7 مليار دولار، فيما زادت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 21.9% إلى 8 مليارات دولار، رغم استمرار الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويعزز الأداء القوي لصادرات أشباه الموصلات التوقعات بتحسن النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام، خاصة إذا استمرت دورة الصعود الحالية في سوق الرقائق العالمية، التي باتت ترتبط بشكل وثيق بالتحول الرقمي وتسارع تطبيقات الذكاء الاصطناعي حول العالم.