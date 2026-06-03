سعر النحاس ينحدر عن مستوياته القياسية وسط تطورات حرب إيران

تراجعت أسعار النحاس من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، وسط تشاؤم بشأن فرص التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط.

هبطت العقود المستقبلية لثلاثة أشهر إلى ما دون 14 ألف دولار للطن، بعدما سجلت مكاسب 3% خلال أول جلستين من تعاملات الأسبوع.

ظلت التوترات مرتفعة مع تصاعد وتيرة الهجمات، بما في ذلك هجوم إيراني على الكويت واستهداف الولايات المتحدة لجزيرة قشم الإيرانية.

تعرض النحاس لتقلبات حادة بفعل الصراع هذا العام، إذ عززت الحرب التوقعات برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وهي خطوة من شأنها إضعاف الطلب على المعدن.

في المقابل، أسهمت الأعمال القتالية في دفع أسعار الألمنيوم إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، عقب الهجمات التي استهدفت منتجي المعدن في منطقة الخليج العربي.

ويترقب متداولو النحاس هذا الشهر قراراً أميركياً بشأن الرسوم الجمركية قد ينتهي بفرض رسوم على الواردات.

قبيل صدور القرار، ارتفعت مخزون النحاس في الولايات المتحدة بشكل كبير، ما أدى إلى تشديد المعروض في أسواق أخرى.

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انخفض سعر النحاس 0.4% إلى 13983 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن، بعد أن أغلق عند 14040.50 دولاراً للطن يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ 13 مايو. فيما استقرت أسعار الألمنيوم إلى حد كبير عند 3756 دولاراً للطن، وتراجع النيكل بنسبة 0.5% إلى 19145 دولاراً للطن.