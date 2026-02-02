سعر النحاس يزداد هبوطا.. والمستثمرون الصينيون ينتهزون الفرصة

واصل سعر النحاس تراجعه بعد بلوغه مستوى قياسياً في حين يناقش المتعاملون ما إذا كان المستثمرون المتفائلون في الصين سيبدؤون الشراء مجدداً عقب اضطرابات خلال أيام هزت أسواق المعادن العالمية.

هبط سعر المعدن الصناعي 4.2% إلى 12600 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن في حين سجلت أسعار معادن الألمنيوم والقصدير والنيكل والفضة تراجعات حادة أيضاً.

قفز سعر النحاس إلى مستوى قياسي تجاوز 14500 دولار للطن يوم الخميس الماضي قبل أن يهبط إلى ما دون 13 ألف دولار خلال تعاملات يوم الجمعة. وشهدت المعادن سواء الأساسية أو النفيسة تقلبات حادة للغاية خلال الأسابيع الأخيرة.

قبل الهبوط الحالي، كانت أسعار المعادن قد حققت موجة صعود مدعومة بزيادة زخم إقبال المستثمرين في الصين، إذ ضخت الصناديق استثماراتها في السلع الأساسية وسط شكوك حيال قوة الدولار وتوجهٍ للابتعاد عن العملات والسندات السيادية.

جاءت موجة البيع بداية من يوم الجمعة الماضي بعد أن اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كيفن وارش المعروف بموقفه الصارم تجاه التضخم لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتأتي هذه التعاملات المتقلبة بعد عام قوي للنحاس إذ قفزت العقود المستقبلية بأكثر من 40% خلال 2025، في ظل تعطل المناجم والتكهنات بشأن الطلب المرتبط بالتحول في قطاع الطاقة واحتمال فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على الواردات.

في لندن، تراجع سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 4.2% إلى 12601.50 دولار للطن عند الساعة 12:05 ظهراً بتوقيت سنغافورة، بعدما أنهى تداولات الجمعة على انخفاض بنسبة 3.4%

أثارت التحركات الحادة الأخيرة دهشة مراقبين مخضرمين ما دفع بعض المتعاملين إلى التراجع عن التداول، مُرجعين ذلك إلى تفاقم المخاطر وانفصال الأسعار عن واقع الأسواق الفعلية الآخذة في الضعف.

الصين تستغل هبوط الأسعار

لكن داخل الصين استمرت أحاديث اقتناص الفرص عند الهبوط، تضج بها مجموعات الدردشة ومنصات التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفي الوقت ذاته، لا يستبعد المحللون حدوث موجة صعود جديدة في الأسعار.

قال جاو ين، المحلل في شركة "شوهي أسيت مانجمنت" ( Shuohe Asset Management) :" إن بعض الصناديق تتخارج من السوق قبل عطلة رأس السنة القمرية لتجنب المخاطر في ظل هذا المستوى المرتفع من التقلبات"، مشيراً إلى العطلة السنوية التي تبدأ لاحقاً هذا الشهر.

مع ذلك، يظل المنطق الاقتصادي الداعم لموجة الصعود الحالية على المديين المتوسط والطويل قائماً دون تغيير. وثمة إجماع تام بين المستثمرين الصينيين على التفاؤل بمستقبل الأسعار، بحسب ين.

سجل شهر يناير أعلى معدل لتداول المعادن في تاريخ بورصة شنغهاي للعقود المستقبلية، فيما بلغت أحجام تداول النحاس مستويات قياسية يوم الجمعة تزامناً مع موجة البيع الحادة.

جاذبية النحاس رغم ضعف التصنيع

يُنظر إلى النحاس على أنه رهان جذاب بفضل التوقعات القوية للطلب وشح المعروض إلا أن القفزة السعرية الأسبوع الماضي تزامنت مع حالة من الركود في النشاط التصنيعي بالصين.

على الجانب الصناعي، لا تزال المشتريات من قبل شركات التصنيع ضعيفة رغم تراجع الأسعار، وذلك وفقاً لمتداولين مطلعين على الصناعة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية التعاملات التجارية. وأضافوا أن وتيرة المشتريات تباطأت أيضاً نتيجة استعداد الكثير من المستهلكين للإغلاق تزامناً مع عطلة رأس السنة القمرية.

برز هذا التباين-بين ضعف الاستهلاك الميداني والنشاط الاستثماري المحموم- بفعل التدهور غير المتوقع في النشاط التصنيعي بالصين خلال شهر ديسمبر، وفقاً للبيانات الصادرة يوم السبت.

يعول المراهنون على صعود النحاس على عوامل اقتصادية كلية أخرى، تشمل اتجاه السياسات النقدية العالمية نحو التيسير وتراجع الدولار الأمريكي بالإضافة إلى طفرة الإنفاق المالي في الاقتصادات المتقدمة.

هل تصحيح النحاس فرصة للشراء؟

كتبت لي ياو ياو، المحللة لدى شركة "شينهو فيوتشرز" (Xinhu Futures) في مذكرة بحثية، أن 'التصحيح السعري على المدى القريب سيتيح نافذة جيدة للشراء".

النحاس يدخل حالياً مرحلة "دورة فائقة" من الأسعار المرتفعة والمستدامة، ومن المحتمل أن يتداول في بورصة شنغهاي هذا العام ما بين 100 ألف يوان (14,385 دولاراً) و150 ألف يوان للطن، حسب شينهو.

في بورصة شنغهاي للعقود المستقبلية جرى تداول النحاس آخر مرة عند 100110 يوان للطن منخفضاً بنسبة 3.4%.

وتراجع سعر الألمنيوم بنسبة 2.8%، فيما هبط القصدير بأكثر من 8%. في الوقت نفسه تراجع خام الحديد بنسبة 0.3% ليصل إلى 103.35 دولارات للطن في سنغافورة.