سعر النحاس يتراجع عن أعلى مستوى منذ فبراير وسط ضبابية بشأن حرب إيران





تراجع سعر النحاس إلى جانب معادن أخرى، مع ترقّب المستثمرين للتطورات الكبرى المقبلة في الشرق الأوسط بعد تعثر محادثات السلام، في ظل سعي الولايات المتحدة وإيران للسيطرة على مضيق هرمز.

سجل مؤشر رئيسي لأسعار المعادن المتداولة في لندن مستوى قياسياً يوم الأربعاء بعد أن صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن وقف إطلاق النار مع إيران سيظل سارياً إلى أجل غير مسمى، في حين تنتظر واشنطن تقديم إيران لمقترح سلام. وتقول طهران إنه لا توجد لديها خطط للمشاركة في المفاوضات حالياً.

تواصل الولايات المتحدة فرض حصار بحري على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية للضغط على طهران التي تعرقل معظم حركة الملاحة الدولية الأخرى عبر مضيق هرمز. يُسهم استمرار اضطراب حركة الشحن في الإبقاء على أسعار الطاقة مرتفعة، ويهدد النمو العالمي.

تحركات أسعار النحاس

انخفض سعر النحاس بنسبة 1.5% إلى 13225.50 دولاراً للطن عند الساعة 11:23 صباحاً بتوقيت شنغهاي، بعدما ارتفع بنسبة 1.5% يوم الأربعاء مسجلاً أعلى مستوى عند الإغلاق منذ أوائل فبراير. كما هبط سعر الألمنيوم والزنك أيضاً بعد ارتفاع حاد في الجلسة السابقة.

صعد مؤشر بورصة لندن للمعادن، الذي يتأثر بدرجة كبيرة بأسعار النحاس والألمنيوم والزنك، بنسبة 1.5% مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الأربعاء.

تأثير هدنة إيران على الأسواق

حققت المعادن أداءً قوياً في الأسابيع الأخيرة بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار وتراجع المخاوف من استمرار التصعيد في أنحاء الشرق الأوسط.

كما أسهم تحسن سوق النحاس لدى الصين في دعم الأسعار، إذ يبدو أن المشترين باتوا أكثر تقبّلاً لمستويات تتجاوز 13 ألف دولار للطن.

مكاسب المعادن تظل هشة

لكن الوضع الدولي لا يزال يجعل هذه المكاسب هشة، حسب يان ويجون، رئيس أبحاث المعادن غير الحديدية في شركة "شيامن سي آند دي" (Xiamen C&D).

قال يان: "الطلب المحلي في الصين كان قوياً نسبياً، ومستويات المخزون انخفضت بسرعة، مما وفر مستوى دعم قوي لأسعار النحاس". و"لكن في ظل حالة عدم يقين كبيرة على المستوى الكلي، لا تزال الأسعار تفتقر إلى اتجاه واضح".