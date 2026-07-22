ارتفعت أسعار القمح للجلسة الثانية، في ظل تصاعد التوترات في البحر الأسود وتدهور آفاق المحاصيل.

صعدت العقود الآجلة الأكثر تداولاً في شيكاغو بما يصل إلى 0.9%، إذ أثارت الهجمات الروسية والأوكرانية المتواصلة مخاوف بشأن الصادرات عبر البحر الأسود، وهو مسار شحن رئيسي لاثنين من أكبر مصدّري القمح في العالم. وقفزت أسعار القمح 16% خلال يوليو.

قال دينيس فوزنيسينسكي، الخبير الاقتصادي الزراعي لدى "كومنولث بنك أوف أستراليا" (Commonwealth Bank of Australia)، في تقرير يوم الأربعاء: "تستحوذ أوكرانيا وروسيا معاً على ما بين 25% و30% من صادرات القمح العالمية، وأي اضطراب خلال موسم الحصاد المقبل من شأنه دعم الأسعار العالمية".

حظرت روسيا، يوم الثلاثاء، رسو السفن في موانئ بحر آزوف وكافكاز الواقعة في مناطق تفتقر إلى أنظمة دفاع جوي منظمة. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها واصلت شن ضربات على الموانئ الأوكرانية، بينما نفذت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيّرة على مستودعات تديرها "وايلدبريز" (Wildberries)، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في روسيا.

تفاقمت المخاوف بشأن الإمدادات أيضاً بعدما خفضت "سوف إيكون" (SovEcon) توقعاتها لمحصول روسيا في موسم 2026-2027 بنسبة 0.7%، مشيرةً إلى ضعف الآفاق في الجنوب وتقلص المساحة المزروعة بالقمح الربيعي.

يُتوقع حالياً أن تبلغ صادرات روسيا من القمح خلال يوليو نحو 1.5 مليون طن، بانخفاض يقارب الثلث على أساس سنوي، لتسجل أدنى إجمالي لشهر يوليو منذ عام 2017، وفقاً لمذكرة أصدرتها شركة "فيوتشرز إنترناشونال" (Futures International LLC) يوم الثلاثاء، وعزت فيها التراجع إلى قيود لوجستية.

تلقت الأسعار دعماً أيضاً من ضعف آفاق المحاصيل في مناطق أخرى؛ إذ يُتوقع انخفاض إنتاج فرنسا من القمح الليّن بنسبة 7.6% هذا العام، بعدما ألحقت موجة حر أضراراً بالمحاصيل. كما تراجعت نسبة محصول القمح الربيعي الأميركي المصنف من جيد إلى ممتاز خمس نقاط مئوية مقارنة بالأسبوع السابق.

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في غضون ذلك، بلغ سعر الذرة أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، مسجلاً 4.775 دولار للبوشل قبل أن يقلص مكاسبه، مدعوماً بالصراع في البحر الأسود والمخاوف من أن تؤدي موجة الحر الأخيرة في أوروبا إلى خفض الإنتاج.