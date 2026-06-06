حافظت العقود المستقبلية للقمح على مكاسبها بعدما قفزت 5% أمس الأربعاء، في ظل تهديد الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود، لأحد أهم ممرات التصدير للبلدين المتحاربين.

العقود الأكثر تداولا في بورصة شيكاجو تداولت بين مكاسب وخسائر طفيفة اليوم الخميس، بعدما قفزت إلى ما يقرب من أعلى مستوى لها في شهرين عقب تصاعد التوترات.

استهدفت القوات الأوكرانية عددا من السفن الروسية في البحر الأسود، بعدما هاجمت خلال الأيام الماضية أكثر من 100 سفينة مرتبطة بروسيا في بحر آزوف.

تكثيف الهجمات بين روسيا وأوكرانيا

في المقابل كثفت روسيا هجماتها على موانئ أوكرانيا، مستهدفة سفن شحن في موانئ تشورنومورسك وأوديسا وبيفدينين، ويعد البحر الأسود شريانا حيويا لتجارة البلدين، فيما تتصدر روسيا قائمة أكبر مصدري القمح عالميا.

أفادت "رويترز"، نقلا عن المجلس الزراعي الأوكراني، بأن كييف فقدت بالفعل ثلث قدرتها على تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، بسبب تصاعد ضربات موسكو.

جاء في مذكرة صادرة عن "هايتاور ريبورت" أمس الأربعاء، "يبدو أن روسيا وأوكرانيا تركزان على تقليص إيرادات الصادرات لدى كل منهما، وهو ما يدعم ارتفاع الأسعار".

يعيد هذا الوضع إلى الأذهان صدمة إمدادات البحر الأسود مع بداية الحرب في 2022، عندما أغلقت الموانئ وتقطعت السبل بملايين الأطنان من الحبوب.

التأثير على أسواق الحبوب العالمية

قال كبير محللي الحبوب والبذور في "رابوبنك" فيتور بيستويا "إن رد فعل الأسواق هذه المرة يرجح أن يكون أكثر محدودية"، رغم أن الحدثين وقعا خلال فترة اتسمت بشح الإمدادات العالمية، فإن التوقيت يختلف بينهما.

أضاف "في 2022 تصاعدت الحرب قبل انطلاق موسم الزراعة الربيعية ونمو المحاصيل، لذلك سعرت الأسواق مخاطر انخفاض الإنتاج بجانب اضطرابات الصادرات، أما في 2026 فإن التركيز انصب بدرجة أكبر على الصادرات".

أسعار الحبوب العالمية اليوم

تراجع سعر القمح 0.3% إلى 6.7575 دولار للبوشل، عند الساعة 3 صباحا بتوقيت جرينتش، وارتفعت أسعار فول الصويا 0.4% إلى 11.9750 دولار للبوشل، فيما انخفضت أسعار الذرة 0.2% إلى 4.6875 دولار للبوشل.