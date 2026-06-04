سعر الحديد يهبط مع ضعف العوامل الأساسية في السوق

تراجع سعر خام الحديد إلى أدنى مستوى له في شهرين، مواصلاً الخسائر التي تكبدها هذا الأسبوع مع ضغط على المعنويات في السوق جراء زيادة المعروض وضعف الطلب الموسمي على الصلب.

وانخفضت العقود الآجلة للمادة الخام المستخدمة في صناعة الصلب بنسبة وصلت إلى 1.1% لتسجل 102.50 دولار للطن خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، لتلامس أدنى مستوى لها خلال الجلسة منذ 14 أبريل، وتتجه نحو أدنى إغلاق منذ مارس.

ويتزامن ارتفاع شحنات خام الحديد العالمية مع تراجع الطلب الموسمي على الصلب خلال فصل الصيف، ما يسهم في زيادة فائض المعروض في السوق الصينية. وفي الوقت نفسه، بدأ الارتفاع القوي في أسعار الفحم المستخدم في صناعة الكوك بالضغط على هوامش أرباح شركات الصلب، مما قلّص الدعم الذي كانت تحظى به أسعار خام الحديد.

وقال يو ديان، الباحث الرئيسي لدى شركة "سيتيك فيوتشرز" (Citic Futures Co) في شنغهاي، إن المكاسب التي سجلها الفحم المستخدم في صناعة الكوك تعني أن "تصحيحاً هبوطياً في أسعار خام الحديد أصبح ضرورياً لاستعادة التوازن في مستويات الربحية".

كما قد يسهم تراجع أسعار النفط في خفض تكاليف الشحن، ما يزيل أحد أبرز عوامل الدعم التي استفاد منها خام الحديد منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

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في غضون ذلك، قال متعاملون إنهم يتوقعون تأثيراً محدوداً على السوق نتيجة التعثرات التي تواجه مفاوضات العقود طويلة الأجل بين "تشاينا مينيرال ريسورسيز غروب" (China Mineral Resources Group Co) وشركة "فورتيسكيو" (Fortescue Ltd). وكانت المجموعة الصينية قد طلبت من بعض مصانع الصلب فحص جودة منتج "فورتشن فاينز" (Fortune Fines) منخفض الجودة التابع لشركة التعدين، والذي لم يتم شحنه بعد.

وانخفضت عقود خام الحديد الآجلة في سنغافورة بنسبة 1.1% إلى 102.55 دولار للطن بحلول الساعة 10:32 صباحاً بالتوقيت المحلي، فيما تراجعت العقود الآجلة المقومة باليوان في بورصة داليان الصينية بنسبة وصلت إلى 1%.