سعر الألمنيوم قرب مستوى قياسي والقصدير يواصل موجة الصعود

«بلومبرغ»
«بلومبرغ»
الثلاثاء 13 يناير 2026 10:32 |2 دقائق قراءة
سعر الألمنيوم قرب مستوى قياسي والقصدير يواصل موجة الصعودسجلت المعادن الأساسية بداية قوية في عام 2026، امتداداً لأداء قوي خلال العام الماضي. "رويترز"

اقترب سعر الألمنيوم من أعلى مستوياته منذ أوائل عام 2022، في حين واصل سعر القصدير صعوده القوي، في ظل توقعات بشح أكبر في المعروض عالمياً، ما عزز الاتجاه الصعودي في أسواق المعادن.

ارتفعت أسعار معظم المعادن، باستثناء النحاس، يوم الثلاثاء في لندن، عقب مكاسب قوية في الجلسة السابقة.

اقترب سعر الألمنيوم بفارق 50 سنتاً للطن من قمته البالغة 3200 دولار للطن التي سجلها يوم الاثنين، في حين ارتفع القصدير لليوم الثالث، مسجلاً مكاسب تقارب 20% منذ بداية العام.

المعادن الأساسية تبدأ 2026 بقوة

سجلت المعادن الأساسية بداية قوية في عام 2026، امتداداً لأداء قوي خلال العام الماضي، مدفوعةً أساساً بتوقعات بأن المعروض سيواجه صعوبة في مواكبة الطلب مع استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

ارتفع النحاس بنسبة 1.1% ليصل إلى 12856 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن.

كما أسهم ازدهار الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإقبال على المعادن اللازمة لمراكز البيانات وشبكات الكهرباء والإلكترونيات، ولا سيما النحاس، في حين دعمت عمليات الشراء لأغراض المضاربة في الصين أيضاً موجة الصعود.

أصبح القصدير أبرز المعادن أداءً في بورصة لندن للمعادن منذ بداية العام، مقترباً من مستوى قياسي يتجاوز 51 ألف دولار للطن، بعد أن قفز بنحو 40% خلال عام 2025.

تقلص المعروض في إندونيسيا يثير الترقب

أدى تشديد تقوده المؤسسة العسكرية على أنشطة التعدين في إندونيسيا، ثاني أكبر منتج عالمي، إلى تقليص المعروض من القصدير خلال العام الماضي، فيما يترقب القطاع تطورات الصادرات خلال الأشهر المقبلة.

ارتفع سعر الألمنيوم بنسبة 0.1% إلى 3187.50 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن عند الساعة 12:12 ظهراً بتوقيت شنغهاي، كما صعد القصدير بنسبة 1.1% إلى 48,470 دولاراً للطن.

تراجعت العقود المستقبلية لخام الحديد بنسبة 0.1% إلى 109.10 دولار للطن في سنغافورة، بعد أن أغلقت يوم الاثنين عند أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2024.

التعريفات
معادنقصديرنحاس
