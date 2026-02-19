"جيه بي مورجان" يتوقع ضغوطاً أكبر على الدولار

رجح استراتيجيو بنك "جيه بي مورجان" أن يتجه المستثمرون الأجانب إلى تكثيف عمليات التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار الصرف على حيازاتهم المقومة بالدولار، في خطوة من شأنها تعميق الضغوط الواقعة على العملة الأمريكية.

كتب المحللان الاستراتيجيان ميرا تشاندان وأريندام سانديليا في مذكرة يوم الأربعاء، أن المستثمرين الذين يحتفظون بمحافظ كبيرة من الأسهم الأمريكية يتداولون بعملات تسجل مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار، وهو ما يعزز الدوافع لزيادة التحوط تحسباً لمزيد من التراجع في العملة الأمريكية.

أضاف المحللان أن "احتمال إعادة تنشيط تدفقات التحوط في سوق العملات الأجنبية يُعد أحد أسباب الاستمرار في تبني نظرة هبوطية تجاه الدولار".

تداعيات سياسات ترمب

ألقى إقبال المستثمرين على شراء أدوات التحوط، تحسباً لمزيد من التراجع في قيمة الدولار، بظلاله على العملة الأميركية منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تبني سياسات تجارية عدائية في أبريل. وسجل مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري أسوأ أداء سنوي له منذ ثماني سنوات خلال 2025، قبل أن تتراجع حدة المخاوف المرتبطة بالتحوط نسبياً مع استقرار المؤشر وتداوله ضمن نطاق محدود منذ النصف الثاني من العام.

في هذا السياق، أشار فريق "جيه بي مورجان" إلى مجموعة عوامل إضافية تدعم استمرار النظرة الهبوطية للدولار، إلى جانب نشاط التحوط، من بينها استبعاد أي زيادات قريبة في أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب مواصلة المستثمرين تقليص انكشافهم على الأسهم الأمريكية.

وأوضح الاستراتيجيان أن "وتيرة تراجع الدولار تسارعت خلال الشهر الماضي، لتصل إلى بعض أهدافنا الرئيسية في وقت أبكر مما كان متوقعاً".

مكاسب العملات مقابل الدولار الأمريكي

يأتي الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي ضمن العملات التي يُتوقع ارتفاعها مقابل الدولار الأميركي.

رفع الاستراتيجيون تقديراتهم لسعر صرف الدولار الأسترالي إلى 0.73 دولار أمريكي في الربع الثاني من 2026، مقارنة بتوقع سابق عند 0.68 دولار أميركي، مدفوعاً بتزايد احتمالات لجوء بنك الاحتياطي الأسترالي إلى رفع أسعار الفائدة.

ويُعد الدولار الأسترالي ضمن أفضل العملات أداءً هذا العام ضمن مجموعة العشر أمام الدولار الأميركي، إذ جرى تداوله قرب مستوى 0.70 دولار يوم الأربعاء، بعد أن لامس أعلى مستوى له في ثلاث سنوات خلال وقت سابق من فبراير.

في السياق نفسه، رفع بنك "جيه بي مورجان" توقعاته لسعر صرف الدولار النيوزيلندي إلى 0.63 دولار أمريكي، مقارنة بتقدير سابق عند 0.59 دولار. كما أشار الفريق إلى وجود مخاطر صعودية تحيط بتوقعاته لليورو، مع الإبقاء على تقديراته عند مستوى 1.20 دولار أمريكي.

ضغوط الين الياباني

في المقابل، أبقى استراتيجيون "جيه بي مورجان" على نظرتهم السلبية تجاه الين الياباني "في ظل مزيج من السياسات النقدية العالمية غير الداعمة". ويتوقع الفريق أن يُتداول الين عند مستوى 164 يناً مقابل الدولار الأميركي خلال الربع الرابع من العام.

وتراجعت العملة اليابانية بنحو 1% أمام الدولار يوم الأربعاء لتسجل 154.87، بعد أن أظهرت محاضر الاجتماع الأخير للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن مكتب التداول التابع له في نيويورك قد راجع سعر الصرف نيابة عن وزارة الخزانة الأمريكية.

في هذا السياق، تصاعدت التكهنات خلال الشهر الماضي بأن هذه الخطوة قد تكون تمت بطلب من السلطات اليابانية، وهو ما يُنظر إليه غالباً باعتباره تمهيد لتدخل محتمل في سوق العملات.