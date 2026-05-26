تايوان تتجاوز الهند لتصبح خامس أكبر سوق أسهم عالميا

تجاوزت قيمة سوق الأسهم في تايوان الهند، مدفوعة أساسا بارتفاع حاد في سهم أكبر شركة لصناعة الرقائق في العالم، تي إس إم سي".

القيمة السوقية لسوق الجزيرة ارتفعت إلى 4.95 تريليون دولار، وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ"، وانخفضت قيمة سوق الهند إلى 4.92 تريليون، وأصبحت سوق تايوان الآن خامس أكبر سوق في العالم، بعد أمريكا والصين واليابان وهونج كونج.

يعود صعود تايوان في تصنيف أسواق الأسهم العالمية إلى حد كبير إلى "TSMC"، التي تمثل الآن أكثر من 42% من المؤشر القياسي، ما يعكس تركزا شديدا في السوق، حيث ارتفعت أسهم شركة صناعة الرقائق 49% هذا العام، مستفيدة من رهان الذكاء الاصطناعي، حيث تتمتع أشباه الموصلات التي تنتجها بموقع مهيمن في السوق.

الذكاء الاصطناعي يدفع صعود أسهم تايوان

يسلط ارتفاع القيمة السوقية لتايوان، في مقابل تراجع الهند، الضوء على موضوعين مهيمنين يشكلان الأسواق المالية في 2026.

يتمثل الأول في أن ارتفاع أسعار النفط بفعل حرب إيران يضغط بقوة على آفاق النمو في الدول التي تعتمد على واردات النفط، مثل الهند.

أما الثاني فيرتبط بالتفاؤل بالذكاء الاصطناعي الذي يطلق صعودا عالميا في أسهم التكنولوجيا، بما يعود بفائدة غير متناسبة على مراكز التصنيع مثل تايوان وكوريا.

مدير صندوق في "فرانكلين تمبلتون" يدعى يي بينغ قال "ارتفاع القيمة السوقية لتايوان، يعد انعكاس لتركيزها على عتاد التكنولوجيا، التي تشكل محور دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي"، مضيفا "الأسواق ذات التعرض المحدود للعتاد تتعرض بشكل متزايد للتهميش من التي تركز على هذه الأجهزة، مثل تايوان وكوريا".

قواعد جديدة تعزز تدفقات الاستثمار

تصب اللوائح الجديدة في مصلحة "تي إس إم سي"، فقد رفعت الجهة التنظيمية المالية في تايوان الشهر الماضي الحد الذي يمكن للصناديق المحلية استثماره في سهم واحد.

بموجب التوجيه الجديد، يمكن للصناديق التي تستثمر حصرا في الأسهم التايوانية أن تحتفظ بنحو 25% من صافي أصولها في أي شركة مدرجة يتجاوز وزنها 10% في بورصة تايوان، ارتفاعا من 10%، وحاليا لا تستوفي هذا المعيار سوى "تي إس إم سي".

قد يساعد التغيير في جذب أكثر من 6 مليارات دولار من التدفقات إلى تايوان، وفق ما كتبت "جيه بي مورجان تشيس آند كو" في مذكرة بحثية.

وبينما تجاوزت تايوان الهند في القيمة السوقية، فإن اقتصاد الهند البالغ 4.15 تريليون دولار، وهو من بين الأسرع نموا في العالم، لا يزال يتفوق على الناتج المحلي الإجمالي للجزيرة البالغ 977 مليار دولار، وفق تقديرات "صندوق النقد الدولي".