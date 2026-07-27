مالت الأسهم السعودية إلى الاستقرار، بعدما بددت مكاسب تجاوزت 57 نقطة خلال التعاملات، وسط قفزة قوية في السيولة لم تنعكس على اتجاه صاعد متماسك أو تحسن شامل في أداء الأسهم.

أغلق مؤشر "تاسي" عند 10769 نقطة، بارتفاع هامشي بلغ نقطتين، وجاء التغير المحدود في المؤشر بالتزامن مع ارتفاع قيمة التداول 87% إلى 4.4 مليار ريال.

لم يتوافق الإغلاق الموجب للمؤشر مع أداء أغلبية الأوراق المالية، إذ ارتفعت 127 ورقة، مقابل تراجع 143 ورقة، واستقرار البقية دون تغير.

على الرغم من عودة التداولات إلى ما فوق 4 مليارات ريال، فإن تفوق الأسهم المتراجعة وضعف الإغلاق أظهرا أن زيادة النشاط لم تتحول بعد إلى تحسن واسع في شهية المخاطرة.

في المقابل، لم تستطع السوق للجلسة الثالثة التفوق على متوسط 21 يوما، رغم تجاوزها أثناء التعاملات، ما يظهر ضعف قوى الطلب وانحسار شهية المخاطرة التي لا تقبل على أسعار أعلى، وذلك سيبقي السوق حول مستوياتها الحالية.

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إغلاق 27 يوليو 2026 إغلاق 27 يوليو 2026

مما دعم تماسك السوق ظهور نتائج مالية من قبل شركات مؤثرة تفوقت على متوسط التوقعات، وهو الذي حسن من أداء أسعار أسهمها.

إلا أن ذلك الأثر سيختفي في الجلسات المقبلة إذا لم تظهر نتائج مماثلة تساعد على إبقاء المؤشر مستقرا على الأقل، أي أن الضغوط البيعية معرضة لتتزايد في ظل غياب المحفزات.

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"بترو رابغ" تستحوذ على 14% من السيولة

تركز جانب كبير من نشاط التداول في عدد محدود من الأسهم، وفي مقدمتها "بترو رابغ"، التي سجلت تداولات بقيمة 618 مليون ريال، تعادل نحو 14% من إجمالي قيمة التداول في السوق. وارتفع السهم 4.2% إلى 15.92 ريال.

الرعاية الصحية تقود المكاسب

على مستوى القطاعات، تصدرت الرعاية الصحية المكاسب بارتفاع 2.6%، مدعومة بصعود سهم "سليمان الحبيب" 4% إلى 231.60 ريال، وسط استمرار تفاعل السوق مع نتائجها المالية.

في المقابل، تصدر قطاع الإعلام والترفيه التراجعات بانخفاض 1.8%، بينما تعرض قطاع المواد الأساسية لضغوط من انخفاض "معادن"، و"سابك للمغذيات الزراعية"، و"سابك". وكان قطاع الطاقة الأعلى تداولا بقيمة 968 مليون ريال.