تراجع صافي أرباح مجموعة "تداول" السعودية بأكثر من 4% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي إلى 92 مليون ريال، إلا أنه بقي أعلى من توقعات الخبراء البالغة 90 مليون ريال.

"تداول" أوضحت عبر بيان اليوم الاثنين على موقعها، أن سبب تراجع صافي الدخل، يعود إلى إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 4.7%، والتي كانت مدفوعة بمصاريف الإهلاك والإطفاء.

يعد هذا التراجع السادس على التوالي في الأرباح الفصلية للمجموعة، في سلسلة بدأت قبل عام ونصف، رغم استمرار النتائج في تجاوز تقديرات المحللين خلال الربع الثاني.

أما الإيرادات الفصلية للمجموعة فقد ارتفعت بأكثر من 1% إلى 323 مليون ريال، ويعود السبب إلى الاستمرار بتنفيذ الخطط الإستراتيجية للمجموعة للنمو وتنويع الإيرادات، والتي أسهمت في ارتفاع إيرادات قطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات بنسبة 13.7%، وإيرادات الخدمات غير المرتبطة بالتداول والتي حققت ارتفاع بنسبة 4.2%.

الجمعية العمومية كانت قد وافقت في اجتماعها الأخير، على شراء المجموعة لـ 1.22 مليون من أسهمها لتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين، وتم تمويل العملية من الموارد الذاتية، حيث ستحتفظ المجموعة بالأسهم المشتراة 6 سنوات حتى يتم تخصيصها للموظفين المستحقين.

"تداول" التي تأسست في 2007، تعد مقدم الخدمات الرئيسي لخدمات التداول والمقاصة والتسوية للأوراق المالية في السعودية من خلال شركاتها التابعة، وتعتبر مساهما في بناء اقتصاد وطني مزدهر لوجود سوق مالية متطورة ومتكاملة تقنيا، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لرؤية 2030 للاقتصاد السعودي وبرنامج تطوير القطاع المالي، حيث تصل قيمتها السوقية إلى 14.4 مليار ريال، ويملك صندوق الاستثمارات العامة الحصة الأكبر من رأسمالها البالغة 60%.