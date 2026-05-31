"تاسي" يرتفع منتصف التعاملات.. و"المملكة" تتخطى الـ 50 مليار ريال

ارتفعت الأسهم السعودية في منتصف أولى جلساتها بعد إجازة عيد الأضحى، ليصعد المؤشر العام إلى مستوى 11072 نقطة، بمكاسب بلغت 39 نقطة تعادل 0.4%، مدعوما بصعود معظم الشركات، وفي مقدمتها «الراجحي» الذي أسهم في تعزيز المسار الإيجابي للسوق.

غير أن مكاسب المؤشر كانت مرشحة لأن تكون أكبر، لولا تراجع سهم «أرامكو» بنحو 1% إلى 27.62 ريال، وهو ما حدّ من صعود المؤشر بنحو 43 نقطة، في ظل الوزن النسبي الكبير للسهم داخل السوق.

بلغت قيم التداول نحو 2.3 مليار ريال خلال منتصف الجلسة، بما يعكس نشاطاً ملحوظا مقارنة بالمستويات جلسة يوم الأحد قبل التوقف البالغة نحو 2.9 مليار ريال.

يعكس ارتفاع النشاط عودة السيولة بعد فترة توقف طويلة نسبيا، ما أدى إلى تراكم أوامر البيع والشراء، بالتزامن مع استمرار تقلبات أسعار النفط وحالة الترقب المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية. وتبقى قدرة السوق على الحفاظ على مكاسبها مرهونة بأداء الأسهم القيادية، ولا سيما في قطاعي البنوك والطاقة، إلى جانب اتجاه السيولة خلال بقية الجلسة.

"المملكة القابضة" عند أعلى سعر في عقد

ارتفع سهم "المملكة القابضة" للجلسة الثالثة منذ أن اتجهت "سبيس اكس" للطرح العام، ليصعد السهم بتداولات اليوم بالحد الأقصى ليصل إلى 13.58 ريال في أعلى مستوى سعري منذ 2016، لتتخطى قيمة الشركة السوقية 50 مليار ريال.

نهاية الأسبوع الماضي، كشفت "المملكة القابضة" لـ"الشرق" حصرياً أن حصتها المجمّعة مع حصة المكتب الخاص للأمير الوليد بن طلال في "سبيس إكس" تبلغ 0.63%. وعند تقييم يبلغ 1.25 تريليون دولار، تصل قيمة هذه الحصة إلى نحو 8.32 مليار دولار، وترتفع إلى 10.55 مليار دولار إذا بلغ تقييم "سبيس إكس" 1.75 تريليون دولار.

تراجع "سينومي ريتيل" و"السعودي الألماني"

بعد نهاية تعاملات آخر جلسات "تاسي"قبل التوقف لإجازة عيد الأضحى، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 11 مخالفا، من نظام السوق المالية، ولائحة سلوكيات السوق، وذلك من خلال تلاعبهم بالقوائم المالية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "السعودي الألماني الصحية" للفترة من 2018 – 2021، وتغريمهم مجتمعين نحو 18 مليون ريال نظير تلك المخالفات. وتراجع سهم "السعودي الألماني" نحو 4% ليصل إلى 32.60 ريال.

في المقابل، أفصحت هيئة السوق المالية السعودية عن إحالة 17 مشتبها بهم إلى النيابة العامة، من بينهم أعضاء مجلس إدارة سابقون وحاليون بمجلس إدارة "سينومي ريتيل" ورئيس تنفيذي، وعدد من المديرين الماليين بالشركة، وأعضاء فريق المراجعة لدى مراجع حسابات الشركة السابق، وذلك للاشتباه في ارتكابهم مخالفات لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وسجل سهم الشركة تراجعا في تعاملات اليوم بنحو 3% ليصل إلى 12.98 ريال في الجلسة الثانية من الحدث.