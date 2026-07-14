تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي، مع اتساع وتيرة الخسائر لأعلى نسبة في أسبوعين تحت ضغط معظم الشركات، وفي مقدمتها أسهم البنوك. وأغلق مؤشر «تاسي» عند 10716 نقطة، فاقدًا 0.8%، بالتزامن مع ارتفاع قيم التداول.

وافتتح المؤشر التعاملات عند 10806 نقاط، وسجل ارتفاعًا طفيفًا في بداية الجلسة، قبل أن يفقد تماسكه ويتجه إلى التراجع. وبلغ أدنى مستوى خلال التداولات عند 10703 نقاط، ثم قلص جزءًا محدودًا من خسائره، لكنه أغلق أعلى من قاعه اليومي بنحو 12 نقطة فقط، ما يعكس استمرار الضغوط البيعية حتى نهاية الجلسة.

وارتفعت قيمة التداول إلى نحو 4.45 مليار ريال، بزيادة 11% على الجلسة السابقة. واستحوذت الأسهم المتراجعة على نحو 2.69 مليار ريال، تمثل 60% من إجمالي التداولات، مقابل 1.70 مليار ريال للأسهم المرتفعة، بما يعادل 38%.

وأظهرت مكونات السوق تراجع أسهم 186 شركة، مقابل ارتفاع 74 شركة، فيما استقرت بقية الأسهم دون تغير. ويمثل ذلك تحولًا سلبيًا مقارنة بجلسة الاثنين، حين تساوى عدد الشركات المرتفعة والمتراجعة عند 130 شركة لكل منهما.

وبلغت نسبة الشركات المتراجعة نحو 68% من إجمالي الأسهم، مقابل 27% للشركات المرتفعة، بما يعادل أكثر من شركتين ونصف متراجعتين مقابل كل شركة مرتفعة. كما بلغ متوسط تغير الأسهم سالب 0.46%، فيما سجل وسيط الأداء سالب 0.57%، ما يؤكد أن التراجع كان واسع النطاق، ولم يقتصر على عدد محدود من الشركات ذات الأوزان المرتفعة.

ومن الناحية الفنية، اقتربت السوق من مستوى الدعم عند 10675 نقطة، الذي قد يشهد محاولات شرائية تحد من اتساع حدة التراجع. وفي المقابل، الجانب المالي للشركات لم يتضح بعد في ظل انحسار إعلانات الشركات عن نتائجها المالية للربع الثاني التي تعد أحد أهم المحركات للسوق.

تاسي

البنوك تقود الضغوط

تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات المتراجعة، بعدما هبط مؤشره 1.9%، وسط تداولات بلغت 838.2 مليون ريال، تمثل نحو 18.9% من إجمالي سيولة السوق. وشمل التراجع جميع البنوك المدرجة، بقيادة سهم «بي إس إف»، الذي انخفض 3.9%.

ويفسر التراجع الجماعي لأسهم البنوك جانبًا رئيسيًا من خسائر المؤشر، خصوصًا مع ارتفاع تداولات القطاع بنحو 19% مقارنة بالجلسة السابقة، بالتزامن مع تسجيله صافي تدفق نقدي سلبي تجاوز 218 مليون ريال.

الطاقة تحد من الخسائر

في المقابل، ارتفع قطاع الطاقة 1.3%، مسجلًا أفضل أداء بين القطاعات، بدعم من صعود سهم «أرامكو السعودية» 1.4% إلى 26.86 ريال، وسط تداولات على السهم بلغت 362.6 مليون ريال.

وبلغت تداولات قطاع الطاقة نحو 592 مليون ريال، تمثل 13.3% من سيولة السوق. وأسهم ارتفاع «أرامكو» في الحد من خسائر المؤشر، التي كان من الممكن أن تكون أوسع في ظل التراجع الجماعي لأسهم البنوك ومعظم القطاعات الرئيسية.

تحركات انتقائية في أسهم الأغذية والدواجن

شهدت الجلسة استمرار التحركات الانتقائية في عدد من الأسهم المرتبطة بقطاعي الأغذية والدواجن، إذ ارتفع سهم «إنتاج» بالنسبة القصوى للجلسة الثانية على التوالي، كما صعد سهم «تنمية» 2.2%، و«المنجم» 3.6%، و«المراعي» 0.17%.

إلا أن هذه المكاسب لم تكن كافية لدفع مؤشر قطاع إنتاج الأغذية إلى الارتفاع، إذ أغلق متراجعًا 0.50%، متأثرًا بانخفاض سهم «مجموعة صافولا» 3.64% و«نادك» 2.04%، إلى جانب تراجع عدد من شركات القطاع.

ويشير تباين الأداء إلى أن التحركات في أسهم الأغذية لم تمثل موجة صعود قطاعية شاملة، بل تركزت في شركات محددة، وسط اختلاف توقعات المستثمرين بشأن العرض والأسعار والأمن الغذائي.