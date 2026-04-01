الأحد, 5 أبريل 2026 | 17 شَوَّال 1447
الأسواق

أحمد الرشيد من الرياض
الأربعاء 1 أبريل 2026 16:38 |1 دقائق قراءة
"تاسي" يبلغ أعلى مستوياته في نحو 8 أسابيع

ارتفعت الأسهم السعودية اليوم للجلسة الثالثة على التوالي، لتبلغ أعلى مستوياتها في نحو 8 أسابيع، بدعم من صعود معظم الأسهم، وفي مقدمتها "أرامكو السعودية"، ليرتفع مؤشر "تاسي" إلى 11276 نقطة رابحا 0.2%، فيما تراجعت قيم التداول 8% إلى 6.6 مليار ريال.

وجاءت مكاسب السوق محدودة مقارنة بسلسلة الارتفاعات الأخيرة، رغم الزخم الصعودي في مستهل الجلسة، إذ افتتح المؤشر أعلى من إغلاق الجلسة السابقة بدعم من كثافة طلبات الشراء في مزاد الافتتاح، إلا أن السوق لم تحافظ على هذا الزخم، لينهي المؤشر التداولات دون مستوى الافتتاح.

ورغم استمرار صعود "تاسي"، فإن الأداء بدأ يعكس بوادر ضعف في الاتجاه الصاعد، خاصة بعد المكاسب الواسعة التي سجلتها السوق في معظم جلسات التداول منذ بداية مارس، حيث ربح المؤشر نحو ألف نقطة مقارنة بافتتاح الشهر.

وجاءت هذه المكاسب السريعة والكبيرة في وقت لم تظهر فيه نتائج الشركات المدرجة نموا في الأرباح خلال الربع الرابع من العام الماضي، ما يحد من فرص استدامة الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة ما لم تتحسن العوامل الأساسية.

وكان قد أُشير في تحليل سابق إلى أن مستويات 11300 إلى 11400 نقطة تشكل منطقة مقاومة، وهو ما بدأ ينعكس في جلسة اليوم مع تنامي الضغوط البيعية بعد ملامسة "تاسي" مستوى 11300 نقطة أثناء التداول.

