تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة في أطول سلسلة تراجع يومية منذ بداية الشهر الجاري لتصل إلى أدنى مستوى في 4 أشهر، رغم تعافي أسهم البنوك والشركات العقارية في تقليص جانب كبير من خسائر المؤشر مقارنة بالجلسة السابقة، فإن انخفاض " أرامكو " أبقى المؤشر في المنطقة الحمراء، ليغلق مؤشر "تاسي" عند 10705 نقاط، متراجعا 0.1%، لتصل خسائر المؤشر من أعلى مستوى خلال العام الجاري في أبريل نحو 7.6%.

أثناء الجلسة فقدت السوق مستوى 10700 نقطة ثم عادت إليه في نهاية التعاملات، في أداء متوافق مع تحليل "الاقتصادية" السابق حيث أشير إلى نشاط شرائي محتمل عند مستويات 10675 نقطة.

تحركات اليوم تظهر نوعا من الإيجابية تحتاج إلى تأكيد في الجلسات المقبلة من أن موجة التراجع التي بدأت في أبريل وفقدت خلالها 884 نقطة ربما انتهت لتبحث السوق عن التماسك عند المستويات الحالية على الأقل لحين ظهور النتائج المالية للشركات.

المؤشر يفقد مكاسبه ويغلق قرب القاع

افتتح "تاسي" التعاملات عند 10725 نقطة، مرتفعا بنحو 10 نقاط على الإغلاق السابق، وواصل صعوده حتى بلغ أعلى مستوى خلال الجلسة بمكاسب لحظية بلغت 0.4%.

لكن المؤشر لم يتمكن من الاحتفاظ بمكاسبه، وتحول إلى التراجع ليسجل أدنى مستوى عند 10695 نقطة، قبل أن ينهي التعاملات أعلى من قاع الجلسة بنحو 10 نقاط فقط.

إغلاق جلسة 15 يوليو 2026

السيولة تبقى دون المتوسط

انخفضت قيمة التداول إلى 3.9 مليار ريال، بتراجع بلغ نحو 12%. واستحوذت الأسهم المتراجعة على نحو 2.2 مليار ريال، تمثل قرابة 56% من تداولات الشركات.

ويظهر توزيع السيولة استمرار الميل نحو الأسهم المتراجعة، وإن كان أقل حدة مقارنة بجلسة الثلاثاء، حين تجاوزت حصتها 60% من إجمالي التداولات.

وتراجعت أسهم 160 شركة، مقابل ارتفاع 79 شركة، فيما استقرت البقية دون تغير، ما يشير إلى أن تباطؤ خسائر المؤشر لم يتحول بعد إلى تعاف واسع في مكونات السوق.

البنوك والعقار يحدان من التراجع

تصدر قطاع إدارة وتطوير العقارات القطاعات المرتفعة بصعود 1.2%، مدعوما بارتفاع سهم "العقارية" 5.6% إلى 18.03 ريال،

وارتفع قطاع البنوك 0.5%، بعد تراجعه الحاد في الجلسة السابقة. وصعدت معظم أسهم القطاع بقيادة سهم "الرياض" 2.4%.

الطاقة والمواد الأساسية تضغطان على السوق

في المقابل، تراجع قطاع الطاقة 0.8%، مع انخفاض سهم "أرامكو السعودية" 0.8%، وهبط قطاع المواد الأساسية 0.9%، متأثرا بتراجع سهم "معادن"، و"بترو رابغ"

وسجل قطاع الإعلام والترفيه أكبر انخفاض بين القطاعات بنسبة 3.7%، تحت ضغط هبوط سهم "الأبحاث والإعلام" 6.33%.