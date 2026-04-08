"بيتكوين" عند أعلى مستوى في 3 أسابيع بعد التهدئة بين واشنطن وطهران

ارتفع سعر "بيتكوين" إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، بعدما اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار أولي، ما دفع الأصول عالية المخاطر إلى الارتفاع.

وقفزت أكبر عملة مشفرة بنسبة وصلت إلى 4.9% لتبلغ 72738 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 18 مارس، قبل أن تقلص مكاسبها لتتداول عند 71300 دولارا بحلول الظهر بتوقيت سنغافورة، بارتفاع نسبته 3%. كما سجلت العملات الأصغر مكاسب كبيرة، إذ ارتفعت "إيثريوم" بنسبة وصلت إلى 7.4% لتبلغ 2273 دولاراً.

وقالت كارولاين مورون، الشريكة المؤسسة في "أوربت ماركتس": "قفزت بيتكوين هذا الصباح مع وقف إطلاق النار المؤقت، والارتياح لتفادي مزيد من التصعيد في الوقت الحالي". وأضافت: "من المرجح أن تسترشد أسواق العملات المشفرة بحركة الأسهم والسلع اليوم".

حرب إيران تطلق موجة تقلبات في الأسواق

تراجعت أسعار النفط، فيما قفزت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، بعد أن وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تعليق قصف إيران لمدة أسبوعين، ما عزز الآمال بإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.

وقد شهدت الأسواق تقلبات منذ اندلاع الحرب بسبب المخاوف من أن يؤدي اضطراب حاد في تدفقات النفط إلى زيادة التضخم والضغط على النمو الاقتصادي.

وأظهرت "بيتكوين" مرونة نسبية في الأسابيع الأخيرة، مع مؤشرات على تراجع ضغوط البيع من المؤسسات.

وسجلت صناديق "بيتكوين" المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة استثمارات داخلة بقيمة 471.3 مليون دولار يوم الإثنين، لتضيف إلى 22.3 مليون دولار في الأسبوع الماضي، في تحوّل حاد من استثمارات خارجة بلغت نحو 300 مليون دولار في الأسبوع السابق.

كما سجل شهر مارس نحو 1.3 مليار دولار من الاستثمارات الداخلة إلى هذه الصناديق، في استقرار بعد أربعة أشهر متتالية من الاستثمارات الخارجة التي بدأت في نوفمبر 2025.