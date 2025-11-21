شهدت أسواق العملات المشفرة، اليوم الجمعة، تراجعًا ملحوظًا إثر الضغوط البيعية القائمة، حيث انخفضت عملة " بيتكوين "، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بأكثر من 3%.

العملة هبطت خلال التعاملات بنسبة 6.4% لتصل إلى 81,629 دولاراً، ومع ذلك استعادت بعضاً من خسائرها وتتداول حالياً عند 83.8 ألف دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ سبعة أشهر.

بيتكوين يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين بعد موجة بيع حادة

ما هو السبب الرئيسي في تراجع العملات المشفرة؟

القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة شهدت خسارة تقدر بأكثر من تريليون دولار خلال شهر واحد، ما يبرز التحديات المستمرة التي تواجه هذا القطاع. البيانات الأخيرة تظهر أن قوة الدولار الأمريكي تلعب دوراً كبيرًا في هذا الانخفاض، حيث تتزايد مخاوف المستثمرين من تأثير قوة سوق العمل في الولايات المتحدة على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

مخاوف من تراجع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر

المخاوف تتزايد حول احتمال استمرار الاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، ما قد يؤدي إلى تقليل إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة. هذه العوامل مجتمعة تعكس حالة الترقب التي تسود بين المستثمرين والأسواق في ظل تقلبات اقتصادية وعوامل دولية متعددة تؤثر على قرارات الاستثمار.