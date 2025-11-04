واصلت عملة بيتكوين المشفرة خسائرها يوم الثلاثاء، بعد أداء مخيب خلال أكتوبر الماضي، حيث تتعرض لضغوط من قوة الدولار الأمريكي واضطرابات في قطاع التمويل اللامركزي.

هبط سعر بيتكوين بنسبة 2.5% إلى 104179 دولاراً، لتسجل أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، فيما تراجعت "إيثر"، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 3.4% إلى ما دون 3500 دولار، ما عمق خسائرها منذ بلوغها ذروتها الأخيرة.

تأتي هذه الخسائر بعد ثلاثة أسابيع من حدوث موجة بيع حادة محت مليارات الدولارات من المراكز الممولة بالديون في سوق العملات المشفرة. ومنذ ذلك الحين، يبدو أن المستثمرين مترددون في المراهنة على عودة بتكوين للانتعاش.