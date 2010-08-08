اليوان الصيني عند أعلى مستوى في 3 سنوات مع تحسن شهية المخاطرة

سجّل اليوان الصيني أعلى مستوى له في ثلاث سنوات مع تهدئة الأعمال القتالية في الشرق الأوسط، ما خفف التوترات الجيوسياسية.

وارتفع اليوان داخل البلاد إلى 6.8287 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى منذ مارس 2023، إذ عزّز وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران شهية المخاطرة وأثّر سلباً على الدولار. كما بلغ اليوان خارج البلاد 6.8268 مقابل الدولار، مقترباً من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 6.8267 الذي سُجّل في فبراير.

وقام بنك الشعب الصيني أيضاً بتحديد سعر مرجعي يومي قوي للعملة يوم الأربعاء، في إشارة إلى تسامحه مع مزيد من الارتفاع، مع تزايد التوجه العالمي نحو الأصول عالية المخاطر نتيجة توقف التوترات.

وبلغ ما يُعرف بالسعر المرجعي 6.8680 مقابل الدولار يوم الأربعاء، وهو أقوى مستوى له منذ أبريل 2023، بعد أن ارتفع بنسبة 0.3%، وهي أكبر زيادة منذ 10 مارس. وفي الوقت نفسه، جاء السعر أضعف من متوسط التقديرات البالغ 6.8361 في استطلاع أجرته "بلومبرغ" شمل متداولين ومحللين.

وقالت فيونا ليم، محللة استراتيجية في "ماي بنك": "يتماشى حجم التغيير في السعر المرجعي اليومي مع الحركة الأوسع للدولار الأميركي، لكن الفجوة مع التقديرات تشير إلى تفضيل وتيرة أكثر اعتدالاً في تراجع زوج الدولار-يوان".

اليوان يتفوق على معظم نظرائه في آسيا

ارتفع اليوان بنسبة 2.2% مقابل الدولار هذا العام، متفوقاً على نظرائه في آسيا، مع بروز الأصول الصينية كملاذات بعد اندلاع الصراع في إيران.

وقد زاد المستثمرون رهاناتهم على قدرة الصين على الصمود أمام صدمات الطاقة، مشيرين إلى احتياطياتها الاستراتيجية الكبيرة من السلع وتوسعها القوي في الطاقة المتجددة.

وعلاوة على ذلك، يُنظر إلى ارتفاع أسعار النفط على أنه محفز محتمل لمساعدة الاقتصاد على كسر دورة طويلة من انكماش أسعار المنتجين، ما يوفر دعماً إضافياً لليوان.

وقد واصل بنك الشعب الصيني دعم العملة من خلال تحديد أسعار مرجعية يومية قوية وسط اضطرابات الأسواق الناجمة عن الحرب، وهي خطوة تهدف إلى ترسيخ ثقة المستثمرين في الأصول الصينية.

وقد ارتفع هذا السعر المرجعي اليومي، الذي يحد من التداول داخل البلاد ضمن نطاق 2%، لمدة ستة أشهر متتالية حتى مارس.