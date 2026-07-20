قفز مزيج "برنت" بعدما صعدت أمريكا وإيران الأعمال العدائية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك استهداف سفن كانت تحاول عبور مضيق هرمز ، وهجوم على منشأة نفطية رئيسية في الكويت.

الخام القياسي العالمي ارتفع بنسبة 4% قبل أن يتراجع ليتداول فوق 90 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يونيو، بينما كان خام "نايمكس" عند 84.50 دولار.

بدأت القوات الأمريكية ليلتها التاسعة تواليا من الضربات ضد إيران، لإضعاف قدراتها التي تستخدمها لمهاجمة السفن والمدنيين، كما أفادت الكويت بأنها تعترض هجمات مسيرات إيرانية.

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قالت البحرية الإيرانية أمس الأحد إنها أوقفت 4 سفن مجهولة الهوية كانت تحاول استخدام "مسار غير آمن" عبر هرمز بعدما تجاهلت التحذيرات، مضيفة أن اثنتين منها "تعرضتا لحوادث وتوقفتا في مكانهما"، بينما تخلت السفينتان الأخريان عن المسار وعادتا أدراجهما.

أفادت عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت معلومات من السلطات العسكرية تفيد باشتعال النيران في سفينة شمال غرب كمزار بسلطنة عمان، وأضافت أنه لم يتم التحقق من سبب الحريق.

أهداف الصراع تتوسع

امتد أسبوع من الهجمات المتبادلة بين الجانبين إلى ما هو أبعد من الأهداف العسكرية حصرا، ليشمل جسورا ومرافق خدمية ومنشآت موانئ، ما يشير إلى ضعف احتمالات العودة إلى الهدنة الهشة، وقالت مؤسسة البترول الكويتية، إن إيران ضربت منشأة نفطية السبت، ما تسبب في أضرار كبيرة.

كبير محللي الطاقة لدى "إم إس تي ماركي" سول كافونيك قال "تكثيف الضربات خلال عطلة نهاية الأسبوع يشير إلى وجود مجال لاتساع نطاق الصراع وامتداد مدته"، مضيفا "تسريع زيادات الأسعار قد يتطلب استهداف مباشر للبنية التحتية النفطية في المنطقة، أو محاولات لعرقلة طريق البحر الأحمر".

أثار تصاعد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط مخاوف من أزمة إمدادات، وباستثناء الصين وصلت المخزونات العالمية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وفقا لـ "جي بي مورجان"، ما يترك العالم بهامش ضئيل للخطأ.

الذهب يستقر مع ترقب مسار الفائدة

من جهته استقر الذهب عند 4030 دولارا للأونصة، فيما يقيم المتداولون احتمال أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، فيما ارتفعت الفضة 2% إلى 57.30 دولار للأونصة.

أثارت أسعار الطاقة المرتفعة، مخاوف من أن الفيدرالي قد يشدد السياسة النقدية، حتى مع إشارة البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة إلى أن رفع أسعار الفائدة غير مرجح قريبا، وتشكل تكاليف الاقتراض المرتفعة عاملا معاكسا للذهب الذي لا يدر عائدا، حيث ظل الذهب يتحرك ضمن نطاق ضيق قرب 4000 دولار الأسابيع الأخيرة، بعدما خسر 14% خلال الربع الثاني، في أسوأ أداء له منذ 2013.

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المحلل لدى "جلوبال إكس" جاستن لين قال "يُظهر الذهب رد فعل محدودا نسبيا تجاه قفزة أسعار النفط، ما يعكس قدرا من فتور اهتمام المستثمرين بالجغرافيا السياسية، ويزيد بدلا من ذلك التركيز على قرار الفيدرالي بشأن الفائدة"، مضيفا "لم ترتفع العوائد إلا بصورة هامشية خلال عطلة نهاية الأسبوع رغم التصعيد في الشرق الأوسط، وربما يكون هذا هو سبب استقرار الذهب إلى حد كبير".

انضمت رئيسة الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك في منشور على "لينكدإن" يوم الجمعة، إلى عدد متزايد من مسؤولي البنك الذين يعربون عن قلقهم إزاء ارتفاع التضخم، وسعر متداولو عقود المبادلة رفعا واحدا على الأقل لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام.