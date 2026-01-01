الذهب يهبط 1.5% والفضة تواصل الانهيار

واصل الذهب انخفاضه يوم الاثنين، متأثرا بارتفاع الدولار، في ظل ترقب المستثمرين لنهج كيفن وارش مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لرئاسة الفيدرالي فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة.

أدنى مستوى في أسبوع

المعدن الأصفر انخفض في المعاملات الفورية 1.5% إلى 4794 دولارا للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع، وكان قد سجل مستوى تاريخيا عند 5594.82 دولار يوم الخميس، وزادت العقود الآجلة تسليم فبراير 1.6% إلى 4818.10 دولار.

الفضة تواصل الانهيار

من جهته هبطت الفضة 10% إلى 76 دولارا، وكانت قد سجلت مستوى تاريخيا عند 121.64 دولار يوم الخميس، فيما تراجع البلاتين 2% إلى 2120.05 دولار بعد أن سجل تاريخي عند 2918.80 دولار في 26 يناير، وانخفض البلاديوم 0.9% إلى 1682.59 دولار.