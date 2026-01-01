الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
الذهب يهبط 1.5% والفضة تواصل الانهيار

«رويترز»
«رويترز»
الاثنين 2 فبراير 2026 7:0 |1 دقائق قراءة
هبوط كبير في أسعار الذهب والفضة اليوم الاثنين. "رويترز"

واصل الذهب انخفاضه يوم الاثنين، متأثرا بارتفاع الدولار، في ظل ترقب المستثمرين لنهج كيفن وارش مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لرئاسة الفيدرالي فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة.

الذهب الذي لا يدر عائدا ارتفع 55% منذ بداية هذا العام.

أدنى مستوى في أسبوع

المعدن الأصفر انخفض في المعاملات الفورية 1.5% إلى 4794 دولارا للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع، وكان قد سجل مستوى تاريخيا عند 5594.82 دولار يوم الخميس، وزادت العقود الآجلة تسليم فبراير 1.6% إلى 4818.10 دولار.

الفضة تواصل الانهيار

من جهته هبطت الفضة 10% إلى 76 دولارا، وكانت قد سجلت مستوى تاريخيا عند 121.64 دولار يوم الخميس، فيما تراجع البلاتين 2% إلى 2120.05 دولار بعد أن سجل تاريخي عند 2918.80 دولار في 26 يناير، وانخفض البلاديوم 0.9% إلى 1682.59 دولار.

الذهبالفضةالفائدةالفيدراليأمريكاالبلاتينالبلاديوم
