انخفض الذهب قليلاً بينما قيّمت السوق احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض آخر للفائدة قبل نهاية العام.

جرى تداول المعدن الأصفر قرب 4055 دولاراً للأونصة بعد أن تكبد خسائر أسبوعية متواضعة. أبدى العديد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي حذراً بشأن مسار السياسة النقدية، على الرغم من أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز قال إنه يرى مجالاً لخفض تكاليف الاقتراض في المدى القريب. وقد قلّص المعدن الأصفر خسائره يوم الجمعة بعد تصريحات ويليامز، لكنه أنهى الجلسة منخفضاً بشكل طفيف.

أدى إغلاق الحكومة الأمريكية إلى تأخير صدور البيانات الاقتصادية التي تعتمد عليها الأسواق عادةً لتقدير احتمالات الخفض.

ومن المقرر أن تصدر يوم الثلاثاء بيانات مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين لشهر سبتمبر، إضافة إلى مطالبات إعانات البطالة يوم الأربعاء، وهي بيانات من شأنها تقديم قراءة ضرورية لحالة الاقتصاد. ويتوقع متداولو العقود الآجلة احتمالاً يتجاوز قليلاً 60% لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة الشهر المقبل.

الذهب لا يزال مرتفعاً هذه السنة

كان الذهب في مرحلة من التماسك منذ أن ارتفع إلى مستوى قياسي فوق 4380 دولاراً للأونصة في 20 أكتوبر. ولا يزال مرتفعاً بنحو 55% هذا العام، بدعم من تزايد حالة عدم اليقين التجاري والجيوسياسي، فضلاً عن المخاوف بشأن تدهور الآفاق المالية لدى العديد من الحكومات.

انخفض الذهب الفوري 0.3% إلى 4051.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 12:03 ظهراً في سنغافورة بعد تراجعه بنسبة 0.3% يوم الجمعة. واستقر مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري. وظلت الفضة دون تغيير، بينما ارتفع البلاتين والبلاديوم.