واصل الذهب انتعاشه بعد خطاب لرئيس الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش، خفف التكهنات بأن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة هذا العام لمواجهة التضخم.

المعدن ارتفع 1% ليتداول حول 4066 دولارا للأونصة، بعد أن أغلق مرتفعا 0.5%، منهيا يومين من الانخفاضات، فيما ارتفعت الفضة 1% أيضا إلى 59.75 دولار للأونصة.

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خففت تعليقات وارش في منتدى المركزي الأوروبي أمس الأربعاء، التي جاءت أقل تشددا مما كان يخشى، المخاوف بشأن الخطوات المقبلة للفيدرالي، بعد أن دفعت حرب إيران أسعار الطاقة ومؤشرات التضخم إلى الارتفاع، وتشكل تكاليف الاقتراض الأعلى عاملا ضاغطا على المعادن التي لا تدر عوائد.

وارش كرر رسالة طرحها في أول مؤتمر له كرئيس الشهر الماضي، مفادها أن البنك سيحقق استقرار الأسعار، وكرر تصميمه على إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

بيانات أمريكية متباينة ترسم مسار الذهب

المحلل في "بيبرستون جروب" أحمد عسيري قال "المعنويات "ظلت إيجابية بشكل عام بالنسبة إلى الذهب"، لكنه أشار إلى أن الدولار لا يزال مرتفعا، وأن عوائد السندات استعادت خسائرها السابقة، ما يظهر أن السوق لا تزال غير قادرة على تحديد توقعات وارش، لأنه يرفض تقديم توجيه مستقبلي.

ترسم أحدث البيانات صورة مختلطة للاقتصاد الأمريكي، إذ توسع نشاط التصنيع للشهر السادس في يونيو لكن بوتيرة أبطأ، وفي غضون ذلك كان خلق الوظائف في القطاع الخاص قويا، مختتما أفضل فترة من 3 أشهر للتوظيف منذ أكثر من عام، وستقدم بيانات الوظائف المقرر صدورها اليوم الخميس مزيداً من المؤشرات.