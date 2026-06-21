الذهب يستقر وسط ترقب محادثات أمريكا وإيران

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وسط تقييم المستثمرين لمحادثات إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران، في حين تأثر المعدن النفيس بشكل سلبي بسبب التوقعات المتزايدة بأن يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في ديسمبر.

تداول الذهب عند مستوى 4160 دولارا للأونصة، فيما هبطت الفضة إلى 63 دولارا للأونصة، ورفعت أمريكا عقوبات مفروضة على إيران لمدة 60 يوما اعتبارا من أمس الاثنين بعد المحادثات الأولى في إطار اتفاق ناشئ لإنهاء الحرب.

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس "إن المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين في سويسرا أرست أساسا جيدا لاتفاق نهائي"، رغم نفي إيران أنها بدأت مناقشات بشأن برنامجها النووي.

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تزايد احتمالات رفع الفائدة

سيدلي رئيس الفيدرالي كيفن وارش، بشهادته الأولى بشأن السياسة النقدية للبنك أمام الكونجرس في 14 يوليو، ووفقا لأداة "فيد ووتش"، يرى المتعاملون الآن احتمالا 89% لرفع الفائدة في ديسمبر مقابل 61% قبل اجتماع الفيدرالي الأسبوع الماضي.

رئيس الفيدرالي في شيكاجو أوستان جولسبي قال"مع استقرار سوق العمل، فإنه يركز على تحديد ما إذا كان التضخم المرتفع للغاية سيستمر على هذا النحو أم أنه سيتراجع مع تلاشي تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة وإذا تم حل الصراع في الشرق الأوسط".



