استقرّت أسعار الذهب بعد ارتفاع كبير في الجلسة السابقة، مدفوع بتنامي الثقة في أن الولايات المتحدة ستخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وكان المعدن الثمين يتداول قرب 4135 دولاراً للأونصة بعدما ارتفع بنحو 2% يوم الإثنين. وجاءت القفزة نتيجة تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي دعا إلى خفض الفائدة في ديسمبر بسبب ضعف سوق العمل الأمريكية. ويستفيد الذهب عادةً من انخفاض أسعار الفائدة لأنه لا يدرّ عائداً.

وأدى أطول إغلاق حكومي في الولايات المتحدة والذي استمر ستة أسابيع، إلى تأخر صدور بيانات اقتصادية أساسية، ما جعل تعليقات مسؤولي الفيدرالي من بين الإشارات القليلة المتاحة للمتداولين لتوقع خطوة البنك المركزي المقبلة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الجمعة إنه يرى مجالاً لخفض فائدة "على المدى القريب"، بينما تُسعّر عقود المقايضة احتمالاً يقارب 80% لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في آخر اجتماع لهذا العام.

وقال لوكا بينديلي، رئيس استراتيجية الاستثمار في بنك "لومبارد أودير" (Lombard Odier)، إن السوق قامت بـ"انعطافات حادة" مؤخراً استجابة لمثل هذه التصريحات، مضيفاً: "هذا يعطي فكرة عن مدى حساسية السوق لكلام الفيدرالي في الفترة الأخيرة".

الأنظار على البيانات الاقتصادية المتأخرة

سيترقب المتعاملون البيانات الاقتصادية المتأخرة هذا الأسبوع، ذات الأهمية الكبرى. ومن المقرر صدور أرقام مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين لشهر سبتمبر يوم الثلاثاء، ومطالبات البطالة الأسبوعية في اليوم التالي.

ومن المرجح أن تكون أي تعليقات مصاحبة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من بين آخر الكلمات الرسمية قبل بدء فترة الصمت الإعلامي في 29 نوفمبر.

استقرّ الذهب بعد تراجعه الشهر الماضي من ذروة قياسية تجاوزت 4380 دولاراً للأونصة، وسط مخاوف لدى بعض المستثمرين من أن وتيرة الارتفاع كانت سريعة للغاية.

ومع ذلك، حقق الذهب مكاسب تقارب 60% منذ بداية العام، وهو في طريقه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 1979، بدعم من مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الصناديق المتداولة.

وتداول الذهب على استقرار عند 4135.24 دولار للأونصة بحلول الساعة 8:45 صباحاً بتوقيت سنغافورة. كما ظل مؤشر "بلومبرغ" للدولار شبه مستقر، وتراجعت الفضة بنسبة 0.3%، في حين انخفض كل من البلاتين والبلاديوم بشكل طفيف.