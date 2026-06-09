الذهب يستقر بعد اتفاق إسرائيل وإيران على إنهاء تبادل الصواريخ

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء، بعد اتفاق إسرائيل وإيران على وقف الهجمات التي عرقلت محادثات إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

سعر المعدن تداول عند 4365 دولارا للأونصة، بعد أن أغلق الجلسة السابقة دون تغيير يُذكر، فيما انخفض سعر الفضة بنسبة 1% إلى ما دون 68 دولارا للأونصة.

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جاءت تعهدات الجانبين بوقف الهجمات الصاروخية عقب دعوة أمريكا إلى خفض التصعيد، في سعيه للتوصل إلى حل أوسع للصراع الذي هز الأسواق العالمية.

مع دخول الحرب شهرها الرابع، عطلت تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، ورفعت أسعار النفط، وأثارت مخاوف بشأن التضخم العالمي، ما زاد من احتمالية إبقاء البنوك المركزية على أسعار الفائدة ثابتة أو رفعها، ما يشكل عائقا أمام المعادن النفيسة.

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الذهب فقد 18% منذ بداية الحرب

انخفض سعر الذهب بشكل حاد الأيام الأولى للصراع، ولا يزال أقل بـ 18% من مستواه قبل الحرب، بعد أن محا مكاسبه منذ بداية العام يوم الجمعة، إثر تقرير قوي عن الوظائف في أمريكا، ما عزز التوقعات برفع الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.

قال محللون من "سيتي جروب"، في مذكرة "على المدى الطويل، نحافظ على نظرة إيجابية تجاه الذهب، لكننا نعتقد أنه ينطوي على مخاطر عالية للغاية على المدى القريب لأي شخص لا يملك حدودا واسعة للخسارة وآفاقا استثمارية طويلة الأجل"، مبقين على هدفهم السعري للذهب عند 5000 دولار للأونصة خلال 6 إلى 12 شهرا.