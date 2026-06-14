الذهب يرتفع 2.5% بعد اتفاق سلام يهدئ مخاوف التضخم

ارتفع الذهب بنحو 2.5% اليوم الاثنين بعدما توصلت أمريكا وإيران إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ما دفع النفط إلى التراجع وهدأ المخاوف بشأن التضخم وارتفاع الفائدة.

الذهب صعد إلى 4350 دولارا للأونصة، مسجلا أعلى مستوى له منذ 9 يونيو، فيما صعد ذهب بأكثر من 4% إلى 71 دولارا للأونصة.

تهدئة توقعات التضخم

قال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون أمس الأحد، إن البلدين اتفقا على إنهاء الحرب ورفع الحصار الأمريكي المفروض على المواني الإيرانية وفتح مضيق هرمز، وذكر مسؤول باكستاني أن الاتفاق سيوقع رسميا يوم الجمعة في سويسرا، هذا الأمر أدى إلى تراجع النفط 5%، وهبوط الدولار إلى أدنى مستوى في 10 أيام.

كبير محللي الأسواق لدى "كيه سي إم تريد" تيم ووترر قال "انخفاض النفط ونزول الدولار بسبب تراجع المخاطر الجيوسياسية والتوقعات بإعادة فتح هرمز يساعدان في تهدئة توقعات التضخم"، مضيفا "يوفر هذا المزيج للمعدن أفضل دعم شهده الأسابيع الماضية، إلا أن استمراره سيعتمد على مدى صمود اتفاق السلام".

رفع الفائدة أصبح وشيكا

كانت أسعار الذهب تعرضت لضغوط منذ بدء حرب أمريكا على إيران أواخر فبراير، وتسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في ارتفاع حاد لأسعار النفط، ما أجج المخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

رغم أن الذهب ينظر إليه باعتباره أداة للتحوط من التضخم، فإنه يفقد جاذبيته عند رفع أسعار الفائدة لأنه لا يدر أي عائد، حيث تظهر أداة "فيد ووتش"، أن 48% المتعاملين يتوقعون أن يقدم الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر بعد اتفاق السلام.