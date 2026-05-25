الذهب يرتفع مع تقلص مخاوف التضخم بفعل آمال عقد اتفاق

ارتفع الذهب اليوم الاثنين مع تراجع مخاوف التضخم بفعل إشارات إلى أن أمريكا وإيران تقتربان من اتفاق من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز.

المعدن النفيس صعد 1.6% إلى 4580 دولارا للأونصة، ليمحو خسارة معتدلة سجلها الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت الفضة 3% إلى 77.79 دولار.

كانت المفاوضات بشأن الصياغة الدقيقة للاتفاق مستمرة، وقد يستغرق حصول الجانبين على الموافقة النهائية عدة أيام، وفق ما قال مسؤولون أمريكيون، من جهته أكد الرئيس دونالد ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه لن يتسرع بإبرام اتفاق.

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه قد تكون هناك "بعض الأخبار الجيدة" بشأن مضيق هرمز خلال الساعات المقبلة، مع مضي طهران وواشنطن قدما في مفاوضات السلام.

تضارب التصريحات يبقي السوق حذرة

المحلل لدى "غلوبال إكس إي تي إف" جاستن لين قال "رد فعل الذهب على الأخبار ظل "محدودا نسبيا"، مضيفا "رأت الأسواق إعلانات أمريكا تتلاشى بلا نتيجة عدة مرات حتى الآن، ولا بد أن ترى أدلة ملموسة على التعاون من إيران، قبل تأكيد التحركات الصعودية وخفض توقعات التضخم".

لا يزال سعر الذهب منخفضا 13% منذ بدء النزاع أواخر فبراير. وقد كثّف المتداولون رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة، بعدما أدت الحرب إلى رفع أسعار الطاقة، وتتوقع أسواق المال الآن أن يبدأ الفيدرالي برفع الفائدة بحلول ديسمبر. وتؤثر أسعارها المرتفعة سلبا على الذهب، الذي لا يدر فوائد.

ترقب لتحركات وارش بشأن الفائدة

مع تولي رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش القيادة، سيبحث المستثمرون عن مؤشرات بشأن نظرته إلى الاقتصاد.

الاستراتيجي لدى "أوفرسي تشاينيز بانكينج كورب" كريستوفر وونج قال "قد يكون هناك بعض التردد في ملاحقة انتعاش الذهب، نظرا إلى أن التفاصيل الرئيسية المتعلقة ببرنامج إيران النووي لا تزال غائبة، مضيفا "الأسواق في أمريكا وبريطانيا وكوريا مغلقة بسبب عطلات اليوم الإثنين، ما يؤدي إلى سيولة أضعف".