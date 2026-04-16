الأربعاء, 22 أبريل 2026 | 5 ذُو الْقِعْدَة 1447
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وترقب الأسواق لتطورات الحرب

«رويترز»
الخميس 16 أبريل 2026 6:36 |1 دقائق قراءة
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار، وسط تزايد التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران لإنهاء الحرب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأثارت مخاوف من تفاقم التضخم.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 4831 دولارا للأونصة، وزادت العقود الآجلة تسليم يونيو 0.6% إلى 4852.50 دولار، فيما ارتفعت الفضة 1.4% إلى 80.20 دولار للأونصة.

الدولار قرب أدنى مستوى في شهر

حوم الدولار قرب أدنى مستوى له في أكثر من شهر، ما يجعل السلع المقومة به مثل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

عبرت أمريكا أمس الأربعاء عن تفاؤلها إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران، لكنها حذرت في الوقت نفسه من زيادة الضغوط الاقتصادية عليها إذا استمرت في مواقفها المتشددة.

المعدن الأصفر مرشح للتعافي رغم ضغوط الحرب بدعم الفائدة ومشتريات البنوك المركزية.

الذهب يفقد 9% منذ بدء الصراع

انخفض سعر الذهب 9% منذ بداية الحرب، حيث أدى شح السيولة في الأسابيع الأولى منه إلى دفع المستثمرين إلى بيع حيازاتهم وتغطية خسائرهم في أماكن أخرى.

لا تزال التوترات مرتفعة حول مضيق هرمز، حيث تفرض واشنطن حصارا على شحنات طهران التي تبقي الممر المائي الحيوي مغلقا أمام معظم حركة الملاحة الأخرى.


