الذهب يرتفع مدعوما بالتفاؤل بشأن محادثات إيقاف الحرب

ارتفع الذهب اليوم الاثنين، بعدما أعلن مفاوضون عن إحراز تقدم في المحادثات بين أمريكا وإيران للتوصل إلى حل دائم للحرب التي أربكت الأسواق العالمية.

المعدن صعد 1% ليتجاوز 4200 دولارا للأونصة، ليمحي خسائر الأسبوع الماضي، والفضة 2% إلى 66 دولارا، بعدما قالت قطر وباكستان إنه تم إحراز تقدم في جولة أولى من مفاوضات رفيعة المستوى ستستمر لبقية الأسبوع في سويسرا، ما هدأ المخاوف بعدما أصدرت أمريكا في وقت سابق تهديدا بضرب إيران.

x

تم تشكيل خط اتصال بين طهران وواشنطن بهدف تأمين ممر آمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، لتنخفض أسعار النفط بعد استمرار الخام في التدفق خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما وقعتا مذكرة تفاهم الأسبوع الماضي، بدأت عملية خفض التصعيد وفتحت نافذة مدتها 60 يوما لإجراء مزيد من المحادثات.

توقعات رفع الفائدة تضغط

تراجع الذهب لـ 3 أسابيع متتالية، وهو منخفض بأكثر من الخمس منذ بدأت الحرب نهاية فبراير، وأدى شبه إغلاق هرمز إلى خنق تدفقات النفط والغاز ودفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، ما زاد احتمال أن ترفع البنوك المركزية تكاليف الاقتراض لمكافحة التضخم، وهذا يشكل رياحا معاكسة للمعادن النفيسة، التي لا تدفع فائدة.

صورة(3)

رئيس مجلس الفيدرالي الجديد كيفن وارش، تبنى نبرة متشددة بشأن التضخم خلال أول اجتماع للسياسة النقدية الأسبوع الماضي، دون أن يعطي أي إشارة واضحة بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، وبالنظر إلى الفترة المقبلة، سيراقب المتداولون مؤشر التضخم في أمريكا المقرر صدوره يوم الخميس، والذي يتوقع أن يظهر تسارعا.