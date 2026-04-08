الذهب يرتفع بعد توصل أمريكا وإيران لاتفاق مؤقت لوقف النار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعدما قالت أمريكا إنها وافقت على تمديد لمدة أسبوعين لاستكمال المحادثات بشأن إنهاء الحرب في إيران.

المعدن النفيس صعد 1.6% ليقترب من 4780 دولارا للأونصة، مواصلا مكاسب بلغت 1.2% الجلسة السابقة، كما صعدت الفضة 2.6% إلى 74.90 دولار.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في منشور على وسائل التواصل "إنه وافق على تعليق القصف، قبل أقل من ساعتين من المهلة التي حددها بنفسه لمحو حضارة بالكامل"، وتراجع النفط كما انخفض الدولار، ما دعم الذهب.

دفعت الحرب في الشرق الأوسط التي دخلت أسبوعها السادس، أسعار الطاقة إلى الارتفاع، وزادت من مخاطر التضخم، ما يزيد من احتمالية تأجيل البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة أو حتى رفعها.

يتوقع متداولو السندات أن يبقي الفيدرالي تكاليف الاقتراض مستقرة حتى نهاية العام، ما يشكل عامل ضغط على الذهب الذي لا يدر عائدا.

الذهب تراجع 10% منذ اندلاع الصراع في نهاية فبراير، مع تراجع جاذبيته التقليدية كملاذ آمن أيضا بسبب حاجة بعض المستثمرين إلى تسييل مراكزهم لتغطية خسائر في أماكن أخرى.