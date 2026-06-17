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الأربعاء, 17 يونيو 2026 | 1 مُحَرَّم 1448
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الأسواق

الذهب يحافظ على مكاسبه والأنظار على قرار الفيدرالي

«بلومبرغ»
«بلومبرغ»
الأربعاء 17 يونيو 2026 6:47 |1 دقائق قراءة
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الذهب يحافظ على مكاسبه والأنظار على قرار الفيدرالي

حافظ الذهب على مكاسبه اليوم الأربعاء، مع استعداد أمريكا وإيران للتوقيع على اتفاق سلام مؤقت قد يخفف الضغوط التضخمية العالمية الناجمة عن الحرب.

اقترب من 4350 دولارا للأونصة، بعد أن تقدم 7% الجلسات الـ 4 الماضية، فيما استقرت الفضة عند 70 دولارا، وبدأت التفاصيل المالية للاتفاق الأمريكي الإيراني تتكشف، بما في ذلك السماح لطهران ببيع نفطها على الفور والحصول في نهاية المطاف على أصولها المجمدة.

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وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل بحلول يوم الجمعة، رغم أن الحلفاء الأوروبيين ما زالوا يشعرون بالقلق من المخاطر المحتملة، ومن شأن فتح الممر المائي أن يخفف من أزمة إمدادات الطاقة التي أدت إلى ارتفاع التضخم، ودفعت العديد من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير أو حتى رفعها، وهي خطوات سلبية بالنسبة للذهب.

أول قرار لوارش على رأس الفيدرالي

تتجه الأنظار في وقت لاحق من اليوم الأربعاء إلى أول قرار لمجلس الفيدرالي برئاسة كيفن وارش، حيث يترقب المستثمرون مؤشرات حول كيفية تعامله مع مخاطر التضخم. وتشير توقعات السوق إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

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قال محللون من بنك "ستاندرد تشارترد"، في مذكرة"الارتباط الوثيق للذهب بالعوائد الحقيقية يظهر تحول التركيز نحو اجتماع الفيدرالي المرتقب"، مضيفين "بينما يبشر الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب بوصول الذهب إلى حد أدنى عاجلا وليس آجلا، فمن المرجح أن تشهد الأسعار تقلبات نظرا لانخفاض المعدن النفيس عن متوسطه المتحرك لـ 200 يوم في وقت سابق من هذا الشهر".

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الذهبالفضةالتضخمالفائدةالفيدراليأمريكاإيران
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