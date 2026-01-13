الذهب يتراجع 0.5% وسط جني أرباح بعد اجتيازه 4600 دولار

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء بعد يوم من اجتيازه مستوى 4600 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك ​جراء عمليات لجني الأرباح وسط تزايد عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

المعدن الأصفر نزل في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4577 دولارا للأونصة، وكان قد سجل أمس مستوى قياسيا عند 4630 دولارا، وهبطت العقود ‌الآجلة تسليم فبراير 0.​6% إلى ‌4585.50 دولار.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الاثنين، إن أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران ستواجه رسوما جمركية بنسبة 25% على التجارة مع أمريكا، في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن ⁠خيارات الرد على الوضع في طهران التي تشهد ‌أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة ‍منذ سنوات.

تتوقع شركات كبرى ‍منها جولدمان ساكس ومورجان ستانلي تخفيضين لأسعار ‍الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في يونيو وسبتمبر.

تميل الأصول التي لا تدر عائدا إلى الأداء ​الجيد مع أسعار الفائدة المنخفضة وخلال حالات عدم اليقين الجيوسياسية أو الاقتصادية.

بالنسبة للمعادن ⁠النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 83.62 دولار للأونصة بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 86.22 دولار أمس الاثنين.

نزل البلاتين 2.5% إلى 2283.95 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 2478.50 دولار في ‌29 ديسمبر، وتراجع البلاديوم 3.7% إلى 1774.44 دولار.