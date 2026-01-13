الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأسواق

الذهب يتراجع 0.5% وسط جني أرباح بعد اجتيازه 4600 دولار

«رويترز»
«رويترز»
الثلاثاء 13 يناير 2026 8:9 |1 دقائق قراءة
الذهب يتراجع 0.5% وسط جني أرباح بعد اجتيازه 4600 دولار

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء بعد يوم من اجتيازه مستوى 4600 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك ​جراء عمليات لجني الأرباح وسط تزايد عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

المعدن الأصفر نزل في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4577 دولارا للأونصة، وكان قد سجل أمس مستوى قياسيا عند 4630 دولارا، وهبطت العقود ‌الآجلة تسليم فبراير 0.​6% إلى ‌4585.50 دولار.

تميل الأصول التي لا تدر عائدا إلى الأداء ​الجيد مع أسعار الفائدة المنخفضة وخلال حالات عدم اليقين الجيوسياسية أو الاقتصادية.

بالنسبة للمعادن ⁠النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 83.62 دولار للأونصة بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 86.22 دولار أمس الاثنين.

نزل البلاتين 2.5% إلى 2283.95 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 2478.50 دولار في ‌29 ديسمبر، وتراجع البلاديوم 3.7% إلى 1774.44 دولار.

التعريفات
الذهبالفضةالتضخمالفائدةالفيدراليالرسوم الجمركيةإيرانأمريكاالمعادن
