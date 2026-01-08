الذهب يتراجع وسط قوة الدولار وترقب بيانات أمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بضغط من ارتفاع الدولار وسط ترقب المستثمرين لتقرير رئيسي للوظائف قد يوفر المزيد من ​المؤشرات حول تحركات السياسة النقدية في أمريكا.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4440.67 دولار للأونصة، متراجعا عن أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله الجلسة الماضية، وهبطت العقود الآجلة تسليم ‌فبراير 0.‌3% إلى ‌4449.⁠60 ​دولار.

المدير الإقليمي للصين لدى "إم.كيه إس بامب" ‌برنارد سين قال "يأخذ المتعاملون في الاعتبار التوترات الجيوسياسية المتزايدة بما في ذلك تدخل أمريكا في فنزويلا واحتمال تحول جرينلاند لنقطة اشتعال، فضلا عن مؤشرات الاقتصاد الكلي الصادرة في أمريكا".

أضاف أن بيانات ⁠أمريكية ضعيفة للوظائف عززت التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار ‌الفائدة من قبل الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، وهو ‍أمر عادة ما يدعم أسعار الأصول التي لا ‍تدر عوائد مثل الذهب.

تبعد أسعار الذهب حاليا بنحو 110 دولارات عن المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته في 29 ديسمبر عند 4549.71 دولار، بضغط ​من تحسن سعر صرف الدولار وجني الأرباح.

سينصب تركيز المستثمرين على بيانات الوظائف في ⁠القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها غدا الجمعة للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 2.5% إلى 77.85 دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها عند 83.62 دولار في 29 ديسمبر، ونزل البلاتين 0.8% إلى 2288.23 دولار بعد أن سجل ذروة قياسية بلغت ‌2478.50 دولار الاثنين الماضي، وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 1756.42 دولار.