واصل الذهب التراجع اليوم الأربعاء مع صعود الدولار وسط التوقعات برفع أسعار الفائدة، في حين يقيم المستثمرون الإشارات المتضاربة بشأن محادثات أمريكا وإيران.

الذهب انخفض 0.5% إلى 4088 دولارا للأونصة، مسجلا أدنى مستوى منذ 11 يونيو، فيما انخفضت الفضة 1% إلى 61.36 دولار، وسجل الدولار أعلى مستوى منذ أكثر من عام، ما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

قالت أمريكا أمس الثلاثاء إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي "إلى أجل غير مسمى"، لكن طهران نفت تقديم أي تنازل لواشنطن من هذا القبيل خلال المفاوضات، ما أثار تساؤلات حول الاتفاق الهش بين الجانبين.

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توقعات بـ 3 زيادات للفائدة في عام

وفقا لأداة "فيد ووتش"، يتوقع المتعاملون 3 زيادات في أسعار الفائدة من جانب المركزي الأمريكي هذا العام، فيما ينتظر المستثمرون صدور بيانات الاستهلاك الشخصي في أمريكا "المعيار المفضل للفيدرالي لقياس التضخم"، والمقرر صدورها غدا الخميس، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن السياسة النقدية.

قال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي، إنهم سيطلقون عقودا آجلة للذهب للتسوية في نفس اليوم، للاستفادة من الطلب على الملاذ الآمن وتعزيز السيولة في سوق المعدن، فيما قال مجلس الذهب في أكرا، أنه سيواءم نظام تسعير الذهب لديه مع مؤشر بورصة لندن المعترف به دوليا اعتبارا من أول يوليو، مع فرض سقف صارم على أسعار الشراء لتشديد الانضباط في السوق والحد من التداول غير النظامي.